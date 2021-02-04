洛阳市新冠肺炎疫情防控新闻发布会实录

1月1日，洛阳市人民政府新闻办公室举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会。

洛阳市新冠肺炎疫情防控新闻发布会

时间：2022年1月1日12时

地点：洛阳广播电视台新闻发布厅

参加人员：市人民政府机关党组成员、副秘书长 张建伟

市疾病预防控制中心党委书记、主任 李安民

新安县人民政府副县长 赵阳

新安县卫健委党委书记、主任 王新子

主持人： 赵鲜赤 市委宣传部三级调研员

女士们、先生们，新闻界的朋友们：

感谢大家出席洛阳市人民政府新闻办公室举行的新闻发布会。

2021年12月31日，我市新安县发现新冠肺炎无症状感染者。市委、市政府高度重视，立即启动应急处置预案，洛阳市委书记江凌，洛阳市委副书记、代市长徐衣显等领导迅速到达现场指挥调度，相关部门负责同志也赶赴一线开展应急处置工作。按照市委市政府的安排，今天，我们在这里举行“洛阳市新冠肺炎疫情防控”第一场新闻发布会，通报我市新冠肺炎疫情最新情况及疫情防控工作进展，并就大家关心的问题回答记者提问。

接下来，我介绍一下出席今天发布会的发布人：

洛阳市人民政府机关党组成员、副秘书长 张建伟 先生

洛阳市疾病预防控制中心党委书记、主任 李安民 先生

新安县人民政府副县长 赵阳 先生

新安县卫生健康委员会党委书记、主任 王新子 先生

首先，

请张建伟先生通报我市新冠肺炎疫情最新情况和防控工作进展情况。

张建伟副秘书长：

各位记者朋友，大家好！现将洛阳市新冠肺炎疫情防控工作最新进展情况通报如下：

2021年12月31日，我市新安县发现2名核酸检测阳性病例，经复核和专家研判，判定2名均为无症状感染者，通过对密接的排查、检测，后续又发现2名无症状感染者和4名初筛阳性感染者。目前，4名无症状感染者和4名初筛阳性感染者均已闭环转运至省定点医院。

疫情发生后，省委、省政府高度重视，省委书记楼阳生作出指示要求，省委副书记、省长王凯召开了视频会商调度会，提出了指挥到位、管控到位、排查到位、检测到位、隔离到位、推送到位6个方面的具体要求。市县两级立即启动疫情防控应急机制，洛阳市委书记江凌，洛阳市委副书记、代市长徐衣显第一时间赶赴新安现场指挥，要求整合全市资源，采取有效措施，确保将疫情圈牢封死。

我们主要做了以下工作：

一是市县疫情防控应急指挥体系立即转入应急状态。整合市、县两级疫情防控力量，组建了7个工作专班，各专班按照分工立即开展封控、检测、隔离、流调、转运等工作。二是严格实行分级管控。将正村镇镇区及西沟村划定为封控区，禁止人员进出、实行足不出户隔离；将正村镇其他区域和石寺镇全域划定为管控区，在涉疫人员捞清出净前禁止人员流动。将新安县其他县域划定为防范区，全县重要交通路口、村庄(社区)设立疫情防控卡点，严格管控人员流动，切断对外传播通道。加强社会面管控，除生活必须外，各类人员密集场所全部暂停营业。加强隔离点管控，由市卫健部门牵头，统一组织调配全市隔离点资源，严格落实隔离点管控措施，做到应隔尽隔，切实将疫情圈住封死。三是开展精准流调排查。在省指挥部指导下，组织市县两级精干力量，分7个小组对无症状感染者及疑似感染者的行程轨迹进行深入流调，全面排查密接、次密接者，截至今日凌晨5时，对排查出来的密接者和次密接者均已落实隔离管控，累计集中隔离190人，居家隔离2244人。四是对新安县开展全员核酸检测。2021年12月31日，全市抽调3000余名医务人员、10辆移动核酸检测车、20辆负压救护车赴新安县开展全员核酸检测采样工作。五是加强环境监测消毒，对重点场所、风险点进行环境采样、监测，并对重点区域、重点部位进行全面消毒。六是加强救治和中医药干预。按照省卫健委提供的处方，配制中药制剂，对重点人员进行中药干预，在新安全县域推行中药预防。七是及时发布信息。于2021年12月31日发布4名新冠肺炎无症状感染者的情况通报、发布区域管控通告，2022年1月1日发布4名新冠肺炎无症状感染者活动轨迹通报。同时，根据流调排查情况，已分别向相关地市、县区发出协查通报。八是进一步完善全市常态化疫情防控措施。2021年12月31日召开全市疫情防控调度会，重点研判“双节”人员流动可能带来的风险隐患，全面排查中高风险地区近期返(来)洛人员，对做实省外返(来)洛人员的报备、核酸检测等工作进行安排部署。

主持人：接下来进入提问环节，请大家提问前通报各自媒体的名称。

河南日报记者：

请介绍一下此次疫情有关病例的相关情况？

主持人：请市疾病预防控制中心主任李安民回答。

市疾病预防控制中心主任 李安民：

各位记者朋友好！现将4名无症状感染者和4名初筛阳性感染者流调情况向大家作一介绍：

1号无症状感染者：新安县人民医院在对正村镇卫生院住院患者例行核酸检测，发现1份标本结果异常，2021年12月31日，经洛阳市疾控中心检测复核，结果为阳性，确诊为无症状感染者。经调查，1号无症状感染者，女，41岁，新安县正村镇西沟村七组人，已接种2剂次新冠疫苗，近14日内无外出旅居史。

2号无症状感染者：系1号无症状感染者的丈夫，男，43岁(居住地同1号无症状感染者)，在四川成都崇州市大划镇捷普电子厂务工，2021年12月19日由成都乘大巴返回新安县。12月21日，1号无症状感染者因颈椎病到新安县正村镇卫生院就诊治疗，当日核酸检测为阴性。1号无症状感染者检测异常后，对其丈夫进行采样检测，经洛阳市疾控中心、新安县疾控中心检测，结果阳性，确诊为无症状感染者。新安县疾控部门立即开展2名无症状感染者行程轨迹流调，2名无症状感染者初步排查出密接、次密接者73名，同时把正村镇卫生院、正村社区、西沟村以及其子女就读学校、幼儿园确定为主要风险点。

其他2名无症状感染者和4名初筛阳性感染者情况：对1号和2号无症状感染者密接、次密接者均进行了核酸检测，其中，3号无症状感染者(男，68岁，系2号无症状感染者的父亲)、4号无症状感染者(女，69岁，系2号无症状感染者的母亲)，经两次核酸检测均为阳性，确诊为无症状感染者。1号无症状感染者租住地邻居(1号初筛阳性感染者，女，34岁)及其5岁女儿(2号初筛阳性感染者)、另一邻居(3号初筛阳性感染者，女，37岁)及密切接触者(4号初筛阳性感染者，男，68岁)初筛核酸检测为阳性。

目前，4名无症状感染者和4名初筛阳性感染者已分别闭环转运至省定点医院。