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疫情防控，“00后”争当志愿者【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.03 17:18

　　自2021年12月31日以来，洛阳疫情防控力度加大，洛报融媒记者走访多个社区发现，不少居民志愿者加入疫情防控队伍，在他们当中，不仅有“00后”大学生，还有年仅9岁的小学生。

毕震宇（左二）在维持队列秩序

　　“大家排好队，提前准备好身份证。”3日10时许，在涧西区嵩苑小区附近，长春路街道办事处辖区居民正在排队进行核酸检测，一个个身穿红马甲的工作人员穿梭其中，其中一对双胞胎格外引人注目。

　　双胞胎兄弟穿着同样款式的黑色羽绒服，外面套着志愿者红马甲，佩戴手套、防护面罩、口罩，哥哥毕震宇在对列前维持秩序，弟弟毕享宇把守在进出口。“我们俩不到8点就来了。”毕享宇说，他们当天的主要任务就是维持居民排队秩序。

　　毕震宇和毕享宇今年18岁，家住嵩苑小区，二人均在周口师范学院读大一。“我俩2021年12月24日刚刚从周口返回洛阳。”毕震宇说，2021年12月31日得知新安县发现2名无症状感染者后，他们俩一拍即合，到所属社区报名当疫情防控志愿者。

毕享宇（左一）把守在进出口

　　说到当志愿者，兄弟俩虽然年纪不大，但经验丰富。毕享宇说，2021年暑假，洛阳加强疫情防控，当时他们也报名当志愿者，每天在小区门口执勤，检查进入小区居民的体温和健康码。读高中期间，他俩还经常参加学校的志愿者活动。“能为大家做点力所能及的事，我们觉得很有意义，这才是大学生应该做的。”毕震宇笑着说。

　　3日11时许，在涧西区兴隆寨小区门口，一名戴着志愿者红袖章的小朋友在为大家发口罩。

杨青霖在发放口罩

　　这名小志愿者名叫杨青霖，今年9岁。自2日下午开始，杨青霖便在兴隆寨小区门口发口罩，来往的居民纷纷为他点赞。

　　杨青霖说，他的妈妈是兴隆寨社区的工作人员，最近几天，他看到妈妈每天在小区门口执勤，就想和妈妈一样，为大家帮点忙。“为了能早点当志愿者，我2日上午就把作业提前写完了。”他说。（记者 王雨 文/图/视频 通讯员 韩悦）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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