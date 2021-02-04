广场舞暂停！洛阳市区各公园最新疫情防控措施公布

面对当前疫情防控形势，洛阳城市区各公园严格落实疫情防控措施，采取实名制预约、限流、亮码、测温等方式引导游客有序入园，同时做好消杀工作。

面对当前疫情防控形势，洛阳城市区各公园严格落实疫情防控措施，采取实名制预约、限流、亮码、测温等方式引导游客有序入园，同时做好消杀工作。

中国国花园

3日上午，洛报融媒记者在中国国花园西门看到，游客需要提前或现场扫码进行实名制预约，并出示健康码和行程码，经工作人员测温、消毒后方可入园。值班人员介绍，本轮疫情发生后，该园严格落实疫情防控措施，广大游客也很配合，虽然正值元旦假期，但入园游客并不算多。