洛阳“最美退役军人”第三次担任志愿者，助力小区疫情防控【视频】

“你好，请接受测量体温，出示健康码、行程码。”1月1日下午，58岁的退伍军人、党员彭兴隆穿着短袖在洛阳市洛龙区学府街道国宝花园小区参加志愿服务，对进出小区居民进行查验。

“你好，请接受测量体温，出示健康码、行程码。”1月1日下午，58岁的退伍军人、党员彭兴隆穿着短袖在洛阳市洛龙区学府街道国宝花园小区参加志愿服务，对进出小区居民进行查验。 “你好，请接受测量体温，出示健康码、行程码。”1月1日下午，58岁的退伍军人、党员彭兴隆穿着短袖在洛阳市洛龙区学府街道国宝花园小区参加志愿服务，对进出小区居民进行查验。 由于身体原因，彭兴隆非常耐冻，一年四季穿短袖，因此他被小区居民亲切地称为“短袖哥”。 2021年12月31日夜里，得知学府街道招募志愿者，彭兴隆当即报名。1月1日下午两点，他开始参与执勤。 根据洛龙区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室通知，所有辖区居民需主动配合工作人员，严格落实戴口罩、测体温、查验健康码及行程码等措施。 记者获悉，这已是彭兴隆第三次加入志愿者队伍，助力疫情防控。彭兴隆退伍不褪色，他在经营企业过程中热心公益事业。2020年12月，他被评为洛阳市2020年度“最美退役军人”。(记者 余子愚 文/图)(采访对象提供视频)