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寒假模式开启！洛阳多所高校扎实开展疫情防控
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.03 18:55

　　记者3日获悉，洛阳多所高校已陆续进入寒假，绝大多数在校生已分批平安有序离校，各高校正全力以赴做好疫情防控措施，守护师生健康。

　　据介绍，截至3日，洛阳理工学院、洛阳职业技术学院两所高校学生已经全部离校；河南科技大学绝大多数学生已经离校放假，仅有少量学生留校；洛阳师范学院学生1月1日起分批有序离校，部分在校学生将参加1月8日开始的河南省2021年下半年中小学教师资格考试面试；河南林业职业学院正按照教学计划开展期末考试，已考完且符合返家条件的学生正陆续分批有序离校。

　　记者了解到，2021年11月上旬开始，多所驻洛高校按照上级疫情防控部门的要求，启动疫情防控应急预案，对教学进度与教职工工作时间进行调整。广大高校教师牺牲双休日为学生们授课，统筹兼顾科研教学与疫情防控工作，并顺利迎来2021—2022学年第一学期寒假。

　　为确保师生寒假期间健康安全，洛阳高校近期均出台相应防控细则。

　　【离校返乡学生】

　　对于离校返乡学生，洛阳高校开展全程防疫指导。提醒分批离校的学生，返乡途中要注意避开中高风险地区，乘坐交通工具时全程佩戴口罩，注意做好个人防护。返乡后要配合当地防疫要求，执行防疫措施。回家后，要坚持健康打卡和健康监测，按时按要求上报健康信息。寒假期间，非必要不外出，少流动、少旅行、少聚集。假期尽量不离开所在市、区，不前往国外和国内中、高风险地区。确需出行的，要向所在社区进行报备，并与辅导员老师进行联系，完成出行报备。不参加聚集性活动，提倡家庭聚餐聚会等不超过10人。及时接种新冠疫苗“加强针”，科学佩戴口罩，勤洗手、常通风，保持社交距离，倡导文明健康的生活方式和风俗习惯，加强体育锻炼和心理疏导，保持积极乐观平和心态。

　　【尚未离校的在校生】

　　对于一些尚不具备离校条件的学生，洛阳各高校提供各类贴心保障。校园实行封闭式管理，严控入校人员，并做好学校的每日巡查、值班值守；在校园内严格落实戴口罩、勤洗手、“一米线”间距等防控措施，并做好公共场所的通风消杀工作；严把食材物料进货关卡，强化食堂及冷链管理，预防各种传染病；做好保安、保洁、食堂从业人员等重点人群健康管理。(记者 孟山 通讯员 龙开松 王子霖 李灵轲)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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