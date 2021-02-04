元旦假期，洛阳市民“化整为零”健身忙【视频】

元旦假期这两天，洛阳不少市民在扎实做好疫情防控的情况下，积极锻炼身体，增强免疫力。

元旦假期这两天，洛阳不少市民在扎实做好疫情防控的情况下，积极锻炼身体，增强免疫力。

1日，洛阳市元旦长跑暨半程马拉松转为线上举行，洛阳众多中长跑爱好者化整为零，自发前往洛浦公园、洛阳市体育中心等地，在城市步道上享受奔跑的乐趣。为有效避免聚集，大家各自制定路线，通过手机APP记录奔跑里程，并将完赛的截图发送至赛事组委会邮箱。截至2日中午，赛事组委会已收到数百名跑者的完赛记录。

下底、横传、射门……2日上午，洛阳市体育中心室外足球场迎来不少健身爱好者。趁着假期，大家在蓝天白云下一展球技。“天气有点冷，活动一下浑身暖洋洋的。”附近居民刘欣红彤彤的脸颊上挂满笑容，他说把身体锻炼结实了，才能从根本上抵抗病毒的侵害，也是用实际行动支持疫情防控工作。（记者 孟山 文/图/视频）