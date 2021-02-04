省长王凯在新安县检查指导疫情防控工作

1月1日，省长王凯到洛阳市新安县检查指导疫情防控工作，强调要进一步压紧压牢各方责任，从严从细从实落实防控措施，科学精准做好防控工作，切实维护人民群众生命健康安全。

1月1日，省长王凯到洛阳市新安县检查指导疫情防控工作，强调要进一步压紧压牢各方责任，从严从细从实落实防控措施，科学精准做好防控工作，切实维护人民群众生命健康安全。 1月1日，省长王凯到洛阳市新安县检查指导疫情防控工作，强调要进一步压紧压牢各方责任，从严从细从实落实防控措施，科学精准做好防控工作，切实维护人民群众生命健康安全。 王凯来到新安县部分村庄、医院、学校和集中隔离点，实地检查疫情防控卡点运行状况，看望慰问一线值班值守人员，详细了解防疫人员配备、物资保障、环境消杀等情况，就人员排查、核酸检测、流调溯源等情况听取洛阳市、新安县和省直相关部门汇报，分析研判形势，指导调度工作。王凯指出，当前疫情防控形势依然复杂严峻，要深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作重要指示精神，按照国务院联防联控机制要求，认真落实省委新冠肺炎疫情防控工作第八次、第九次专题会议安排部署，务实高效推进各项工作，以最快速度、最有力措施把疫情控制在最小范围、最低程度，确保人民群众生产生活秩序正常、城市安全有序运行，维护社会大局稳定。 王凯强调，要加强指挥调度，严格落实责任，推动省、市、县各级指挥体系扁平化建设、高效率运转，确保各项工作组织有序、措施得力、科学有效。要加大排查力度，突出重点区域、重点人群加快筛查，提高核酸检测和流调溯源效率，综合运用大数据等信息化手段，澄清风险底数，圈住传染源头，封死传播渠道，坚决阻断疫情蔓延。要严格隔离管控，科学划定封控范围，规范隔离点“三区两通道”设置，加强医护、服务保障等人员管理，强化督导检查和问题整改，严防交叉感染。要强化物资供应，保障隔离人员、封控区域群众生活无忧，切实关心关爱一线防疫人员，确保工作队伍平安稳定。 江凌参加有关检查工作。（记者 田宜龙 归欣）