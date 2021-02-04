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新安县发布首轮全员核酸检测结果和开展第二轮全员核酸检测的通告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 新安县新冠肺炎疫情防控指挥部 2022.01.01 19:44

　　关于公布首轮全员核酸检测结果和开展第二轮全员核酸检测的通告

　　为全力保障人民群众生命安全和身体健康，新安县于2021年12月31日启动全员核酸检测工作。市县两级迅速组织3500余名医务人员、10辆移动核酸检测车、20辆负压救护车，分赴342个采样点连夜开展核酸检测。在广大居民的积极配合下，首轮全员核酸检测工作在12个小时内全面完成。截至2021年12月31日24:00，共完成采样418052人，核酸检测结果全部为阴性。

　　根据当前疫情防控形势需要，为彻底排查潜在人群感染者，有效阻止疫情传播，经县新冠肺炎疫情防控指挥部研究，并报市新冠肺炎疫情防控指挥部同意，决定开展第二轮全员核酸检测。现将有关事项通告如下：

　　一、核酸采样时间：2022年1月2日8:00—22:00

　　二、采样对象：新安县全体居民(含本地常住人口、流动人口、外地户籍人口等)。

　　三、检测地点

　　核酸检测以镇(产业区)、寄宿学校、建筑工地为单位，在居住地的采样点就近采样。具体地点以通知为准。

　　四、相关事宜

　　1.请广大居民自觉服从镇(产业区)、村(社区)安排，按照检测要求，分批分组前往采样点，有序进行核酸采集。对拒不配合、不支持核酸检测工作，扰乱秩序及瞒报、谎报、伪造信息的人员，将依法追究相应法律责任。

　　2.检测过程中，请做好个人防护，全程佩戴口罩，不交谈、不聚集，与他人保持1米以上安全距离。采样后，立即返回居住地，不在现场逗留。

　　3.未满16周岁或患有疾病人员需在监护人陪同下前往采样点进行核酸检测；行动不便人员，请提前向所在村(社区)报备，由村(社区)联系上门采样。

　　当前正值冬季，气温较低，请广大居民做好防寒保暖，注意安全。

　　新安县新冠肺炎疫情防控指挥部

　　2022年1月1日
[ 责任编辑：潘亮 ]
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