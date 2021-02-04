洛阳市委组织部发出疫情防控倡议书

1月1日，洛阳市委组织部发出《致全市各级党组织和广大党员的疫情防控倡议书》(下称《倡议书》)，号召全市党组织和党员坚决做到疫情防控“九个带头”，坚决打赢疫情防控硬仗。

1月1日，洛阳市委组织部发出《致全市各级党组织和广大党员的疫情防控倡议书》(下称《倡议书》)，号召全市党组织和党员坚决做到疫情防控“九个带头”，坚决打赢疫情防控硬仗。

《倡议书》提到，当前疫情防控压力持续增大，全市各级党组织和广大党员要充分认识疫情防控的严峻性艰巨性，迅速进入应急状态，与时间赛跑、与疫情抗战。

一、带头扛起防控责任

认真贯彻落实好洛阳疫情防控工作部署，坚决扛起疫情防控的政治责任，不折不扣推动防控措施落实。要立足自身职能职责发挥应有作用，迎难而上、敢于冲锋、主动作为，以更加强烈的责任担当、更加果断的措施，积极参与疫情防控各项工作，坚决做到守土有责、守土担责、守土尽责。

二、带头落实防控措施

有省外旅居史的人员，应提前3天向目的地村(社区)、宾馆酒店登记报备，出具48小时内核酸检测阴性证明或入洛后第一时间进行核酸检测，结果未出前自我居家隔离；本市有12月19日(含)以来新安县旅居史的人员，要主动向本单位、村(社区)登记报备，配合落实相应的疫情防控措施。

三、带头就地过节过年

元旦、春节期间，非必要不离洛、非必要不返乡、非预约不出游，留在当地过节。提倡网上视频、电话问候、短信交流、微信互动等方式传达节日问候和祝福。在外地的流动党员，提倡在工作、学习、生活地就地过节。全市党政机关、企事业单位干部职工要带头做表率，严格落实离洛审批返洛报备制度。

四、带头减少聚会聚集

带头不组织、不参加规模性聚会、聚餐和聚集性活动，减少出入人员密集场所，尤其是密闭场所。家庭私人聚会聚餐等控制在10人以下。进入公共场所严格落实戴口罩、测体温、查验健康码和行程码等防控措施，带头做好疫情防控宣传教育引导工作。

五、带头加强自我防护

带头养成勤洗手、多通风、不聚集、分餐制、用公筷、一米社交距离等良好习惯。非必须不购买进口商品特别是进口冷链(冷冻)商品。倡导外卖、快递无接触服务。如个人和身边人出现发热、咳嗽等症状，要第一时间向村(社区)报告，加强个人防护，到就近设有发热门诊的医疗机构就诊，主动告知旅居史，途中避免乘坐公共交通工具。

六、带头做好宣传引导

密切关注“洛阳发布”“洛阳疾控”等官方渠道发布的信息、公告，及时学习宣传疫情防控政策、防控措施和科普知识，正确引导舆论，做到不造谣、不信谣、不传谣，主动为群众解疑答惑，劝解和引导身边群众落实疫情防控措施，不盲从抢购，坚决抵制恶意造谣传谣、谎报瞒报疫情、发布不实信息等行为，消除社会恐慌情绪。

七、带头开展志愿服务

主动下沉防疫一线，积极参与核酸检测、隔离管控、流调溯源、医疗救治，协助乡镇(街道)、村(社区)做好走访排查、值守检测、环境消杀等防控工作。服从安排，带头以志愿者身份协助所在村(社区)落实重点地区来(返)洛人员、省外务工返洛人员摸排及核酸检测工作。

八、带头改善人居环境

带头开展清洁家园行动，以农村人居环境整治为重点，带头治理乱堆乱放、乱倒乱扔、乱搭乱建，带头开展清垃圾、清污水、清塘沟、清违建、清杂物、清残垣断壁，彻底扭转环境脏乱差的局面，带头推进改厕提升、净化提升、硬化提升、绿化提升、亮化提升、美化提升，努力营造干净、整洁、有序、宜居的人居生活环境，为保障群众生命安全和疫情防控工作提供良好条件。

九、带头严守纪律规定

带头坚决拥护执行中央和省委、市委关于疫情防控的决策部署和各项要求，严格遵守请示报告、保密、应急值班值守等工作纪律，主动承担、认真完成防控任务，以做好本职工作的实际行动，助力疫情防控工作。

《倡议书》号召，生命重于泰山，疫情就是命令，防控就是责任。让我们立即行动起来，在党中央坚强领导下，按照省委、市委具体部署，团结和带领全市广大人民群众，为打赢这场硬仗勇于担当、奋力拼搏、攻坚克难、决战决胜！(记者 孙小蕊 通讯员 杜国胜)