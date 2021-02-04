洛阳市人民政府新闻办举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会

1月1日，洛阳市人民政府新闻办公室举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会。

1月1日，洛阳市人民政府新闻办公室举行新冠肺炎疫情防控新闻发布会。

洛报融媒记者从会上了解到，2021年12月31日，我市新安县发现2名核酸检测阳性病例，经复核和专家研判，判定2名均为无症状感染者，通过对密接的排查、检测，后续又发现2名无症状感染者和4名初筛阳性感染者。目前，4名无症状感染者和4名初筛阳性感染者均已闭环转运至郑州市第一人民医院港区医院进行诊治。

疫情发生后，省委、省政府高度重视，省委书记楼阳生作出指示要求，省长王凯召开视频会商调度会，提出了指挥到位、管控到位、排查到位、检测到位、隔离到位、推送到位6个方面的具体要求。市县两级立即启动疫情防控应急机制，市委书记江凌、代市长徐衣显第一时间赶赴新安现场指挥，要求整合全市资源，采取有效措施，确保将疫情圈牢封死。

疫情发生后，新安县已第一时间收集汇总涉疫重点部位、单位、场所、人员等要素数据资源，按照“一条不漏、一刻不误、一查到底”的原则，对重点人员的“吃住行消”等活动轨迹，开展全链条追踪，并加强信息研判、调查询问、视频调取、综合分析、隔离管控、核酸检测等工作。组织40个核酸检测采样组分别赶赴封控区，对主要风险点连夜开展核酸检测；同时我市已组织3000名医务人员到新安县入村组、社区开展核酸检测采样，完成采样418052人，全部送检，已完成检测403240份，待出结果14812份。全面启动5个集中隔离点，设置500个集中隔离房间，确保实现“应隔尽隔”。（记者 王博东 牛鹏远/文 董格非/图）