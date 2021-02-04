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新安县招募核酸检测现场志愿者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.01 08:54

　　1日，洛报融媒记者从新安县获悉，该县从2021年12月31日起招募志愿者，参与城区、各乡镇大型核酸检测现场的秩序维护、信息填报、问询指引以及保障物资用品的配送等志愿服务。

　　此次招募不限人数，要求政治立场坚定，综合素质过硬，热心社会公益事业；在年龄18岁到45岁之间，身心健康，具有较强的奉献精神；已接种新冠疫苗二针或第三针加强针；目前居住在新安县；近一个月内无疫区接触史、外地旅居史、无疫区人员接触史，无发烧、咳嗽等症状。

　　凡满足招募条件者，可电话报名(18003886656、15038561960)，也可关注“文明新安”微信公众号，后台留言报名。报名时需提供“姓名+性别+身份证号+家庭住址+手机号码”等信息。

　　此次招募的志愿者，统一配发志愿者红马甲和小红帽、一次性医用口罩，上岗前开展志愿服务及防控知识培训。

　　需要特别说明：志愿者要严格做好个人防护措施和健康保障；要带头遵守关于疫情防控的各项规定，不造谣、不信谣、不传谣，不在网络、朋友圈、微信群随意发布未经证实的虚假信息；要统一接受县疫情防控指挥部、志愿者服务中心调度指挥，不得擅自行动，时刻做好防护措施，报名后请保持手机畅通；必须经过岗前疫情防控及个人防护知识培训，方可上岗。（记者 赵硕 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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