洛阳紧急抽调2500余名医务人员支援新安县

31日晚间，我市医务人员连夜为新安县群众开展核酸检测工作。 31日晚间，我市医务人员连夜为新安县群众开展核酸检测工作。 记者了解到，当日，市卫健委紧急从河科大一附院、市中心医院、市中医院、河科大二附院、市第一人民医院、市第三人民医院、洛阳东方医院、市妇幼保健院、伊洛医院、中京医院等10家医院以及偃师、孟津、伊川、宜阳、嵩县、汝阳、洛宁、栾川等8个县区卫健委紧急抽调2500余名医务人员支援新安县全员核酸检测的采样工作。 此行出发前，一幕幕动人场景在各医院出现，众多医务人员主动报名奔赴检测一线。“疫情就是命令，我们保证完成好检测工作！”河科大二附院医务人员说。（记者 王博东 通讯员 耿梅 牛然 文/图/视频）