因疫情防控需要，洛阳地铁1号线谷水站暂时关闭

接上级通知，因疫情防控需要，今日(12月31日)14时50分起洛阳地铁1号线谷水站暂时关闭，所有列车在谷水站不停站通过。 广大市民、乘客： 接上级通知，因疫情防控需要，今日(12月31日)14时50分起洛阳地铁1号线谷水站暂时关闭，所有列车在谷水站不停站通过。需要在谷水站乘车的乘客，可在相邻车站乘车或换乘其它交通工具。谷水站恢复时间另行通知。 洛阳地铁提醒您，请提前做好出行规划，乘车全程戴好口罩，配合工作人员引导“测温、扫码”有序进站乘车。(来源：洛阳轨道交通)