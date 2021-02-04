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文明创建为百姓幸福生活“加码”——洛阳深入推进全国文明典范城市创建综述
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.16 08:37
文明交通志愿者

　　文明，是城市的底色；文明，是城市进步的标志；文明，是城市发展的灵魂。

　　近年来，我市坚持以人民为中心的发展思想，始终把惠民利民作为全国文明典范城市创建的出发点和落脚点，以人民满意为标准，聚焦群众呼声与关切，统筹推进民生工程、民心工程，城市品位有了新展现，城市品质有了新提升，城市颜值有了新高度。

　　聚力营造创建氛围 凝聚全民共创合力

　　“请大家不要闯红灯，注意安全。”每到上、下班高峰期，我市中心城区各十字路口的斑马线旁，总有身穿红马甲的志愿者手持小红旗进行交通劝导。

　　一城之美，始于文明。我市各机关事业单位积极参与文明交通劝导志愿服务活动，协助交警在十字路口附近进行交通劝导，在助力城市文明、维护城区交通的同时，保障着行人车辆的交通安全，营造了安全、畅通、有序的交通环境。

　　创建让生活更美好，人人都成为文明城市的实践者、志愿者、拥护者。如今，行走在洛城的大街小巷，道路平坦顺畅、设施先进完善；路口秩序井然、候车上车自觉排队、“礼让斑马线”成为自觉行为；在十字路口附近值守的“红马甲”们耐心负责，做好引导、陪伴和带领——这是洛阳市民交通出行的常态，更是城市文明水平迅速提升的生动写照，创建已成为洛阳群众迈向美好生活永不停歇的幸福接力。

小区垃圾分类站

　　我市在文明创建过程中，坚持把思想道德建设放在首位，将社会主义核心价值观融入生活的方方面面。我市结合诚信建设，开展诚信宣传教育和社会实践活动；结合德育建设，开展“乡村光荣榜”“疫情防控身边好人”“防汛救灾身边好人”等评选活动；结合文明提升，开展“垃圾分类不乱丢”“有序排队不争抢”“文明礼让不乱闯”“一盔一戴守安全”“文明养犬不扰民”等“八项文明实践”活动，为创建全国文明典范城市提供了思想保证和精神动力。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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