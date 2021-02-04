洛阳这份报告书，全国优秀！

日前，生态环境部公布“十三五”全国生态环境质量报告书评估结果，由河南省洛阳生态环境监测中心编写的《2016-2020年洛阳市生态环境质量报告书》被评估为“优秀”。

日前，生态环境部公布“十三五”全国生态环境质量报告书评估结果，由河南省洛阳生态环境监测中心编写的《2016-2020年洛阳市生态环境质量报告书》被评估为“优秀”。

生态环境部公布的评估结果显示，经各省(区、市)生态环境厅(局)推荐、专家组评估，全国共有29份生态环境质量报告书被评估为“优秀”、60份为“良好”。

据了解，此次评估共有全国各地推荐的400余份省级、市级生态环境质量报告书参加评估。洛阳市的生态环境质量报告书在省、市两级报告书中位列全国第15位，在市级报告书中排全国第5位。

河南省洛阳生态环境监测中心相关负责人介绍，生态环境质量报告书是对生态环境保护工作成果的总结呈现，是生态环境监测为生态环境管理服务的具体形式。《2016-2020年洛阳市生态环境质量报告书》以翔实的监测数据为基础，结合洛阳市的自然资源状况、经济社会发展、污染物排放情况、环境管理措施等多方面因素，对“十三五”期间全市生态环境保护、生态环境监测工作以及环境空气、降水、地表水、地下水、噪声、土壤、生态及辐射等环境要素进行系统分析和科学评价。该报告书全面客观反映了“十三五”期间洛阳市生态环境质量状况及变化趋势，深刻总结归纳了生态环境保护经验，并且探寻主要环境问题，提出对策建议，预测“十四五”期间环境质量，力求为政府综合决策、精细化管理提供科学依据。（记者 李三旺 通讯员 赵亚虹 文/图）