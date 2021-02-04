江凌与华耀城集团董事长林贤富一行举行工作会谈

15日，市委书记江凌与来洛考察的华耀城集团董事长林贤富一行举行工作会谈。双方围绕瞄准未来市场发展趋势，创新优化业态布局，加快合作项目建设等进行深入交流。

15日，市委书记江凌与来洛考察的华耀城集团董事长林贤富一行举行工作会谈。双方围绕瞄准未来市场发展趋势，创新优化业态布局，加快合作项目建设等进行深入交流。

双方一致认为，洛阳商贸流通业长期繁荣发展，在中原乃至全国形成了较强的辐射力带动力影响力。华耀城集团积极在洛投资布局，对洛阳完善现代商贸流通体系发挥了重要作用。双方要坚定发展信心，按照“批发市场在城郊区、商品零售在市中心”的思路，准确把握新发展阶段商贸流通业的发展方向，转变传统商贸市场运作的路径依赖，既充分发挥自身优势，又开放整合外部资源，主动谋划实施业态与模式创新，更加契合洛阳发展需求，努力实现地企共赢发展。洛阳将一如既往为企业在洛投资发展给予全力支持、提供一流服务。

华耀城集团总裁王玥，市委常委、常务副市长孙延文等参加会谈。(记者 白云飞)