10日，洛阳日报报业集团与伊滨区签署战略合作协议，双方将谋划建立长效战略合作和资源共享机制，在伊滨全域旅游发展、晨间经济、伊滨文化创意工程等方面强强联合，着力实现地企共赢发展。

洛阳日报报业集团与伊滨区签署战略合作协议

挖掘特色资源做好营销策划

着力提升伊滨文旅品牌形象

10日，洛阳日报报业集团与伊滨区签署战略合作协议，双方将谋划建立长效战略合作和资源共享机制，在伊滨全域旅游发展、晨间经济、伊滨文化创意工程等方面强强联合，着力实现地企共赢发展。

洛阳日报报业集团与伊滨区实现战略合作后，双方将认真落实市第十二次党代会精神，按照市委市政府关于深化文旅融合发展的部署要求，对伊滨区文化旅游资源进行系统梳理盘点，按照“提名气、聚人气、汇商气”的宗旨，着力整合洛阳日报报业集团旗下的媒体宣传资源，组建专业的文旅服务团队，在伊滨全域旅游品牌策划提升、全域旅游产业规划、全域旅游发展智库服务、“伊滨早6点”、文化创意工程等方面开展全方位深度合作，不断提升伊滨文旅品牌形象。

按照协议，在助力伊滨全域旅游发展领域，洛报集团将积极开展全域旅游品牌策划提升、节庆活动策划宣传执行、全域旅游产业规划服务、全域旅游发展智库服务等；在晨间经济合作领域，双方将依托全省首条科技智慧乐道——伊滨乐道求是段，叫响“伊滨早6点”品牌，整合、挖掘、引进本地和外地高端早餐早茶早练及文娱资源，打造全国首个以智跑健身+绿色早餐+文旅体验为主要内容的“伊河渡早茶”沉浸式体验项目；在伊滨文化创意工程服务领域，洛报集团将发挥特色优势，在新型区域文化创意工程策划提升、文创产品创意开发、文化活动组织等方面提供服务。(记者 李东慧)