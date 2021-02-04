洛阳金融机构人民币存贷款余额实现新突破【视频】

10日下午，洛阳市召开万人助万企·金融政策宣讲暨银企签约会。本次银企双方共签订贷款合同1412项，引入资金298.78亿元。

10日下午，洛阳市召开万人助万企·金融政策宣讲暨银企签约会。本次银企双方共签订贷款合同1412项，引入资金298.78亿元。

此次签约亿元以上的项目有农发行洛阳分行与栾川县农业发展有限公司(栾川县民生类水库PPP项目)签约5.55亿元、工商银行洛阳分行与中国一拖集团有限公司签约贷款4亿元、农业银行洛阳分行与河南六建建筑集团有限公司签约贷款1.3亿元、中国银行洛阳分行与洛阳宏盛工程管理有限公司签约贷款1.5亿元、交通银行洛阳分行与洛阳城市发展投资集团有限公司签约贷款3亿元、洛银租赁与洛阳万基铝加工有限公司签约1.75亿元等。

自“万人助万企”活动开展以来，洛阳市金融系统强化市场主体培育，前移金融服务端口，聚合金融资源，激活“金融活水”，综合运用多种融资手段，为洛阳建强副中心、形成增长极提供了强有力的金融支撑。

据统计，今年上半年，全市共达成银企签约项目1990个，合同投放金额383亿元，现已投放364.3亿元，落实率95.1%。今年前三季度，全市金融机构人民币存贷款余额分别突破7000亿、6000亿关口，其中，各项存款余额7073.5亿元、同比增长9.0%，各项贷款余额6024亿元、同比增长10.3%。(记者 李迎博 文/图/视频 通讯员 王偲 智国政)