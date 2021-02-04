市委召开专题会议 研究城市区电动三轮四轮车综合整治等工作

13日，市委书记江凌主持召开专题会议，研究生产力布局与发展规划编制、省第十四届运动会和省第八届残运会筹备、城市区电动三轮四轮车综合整治等工作。

市委召开专题会议

研究生产力布局、省运会筹备、城市区电动三轮四轮车综合整治等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁参加

13日，市委书记江凌主持召开专题会议，研究生产力布局与发展规划编制、省第十四届运动会和省第八届残运会筹备、城市区电动三轮四轮车综合整治等工作。

会议听取了南京大学团队关于洛阳生产力布局与发展规划编制情况汇报。会议指出，编制生产力布局与发展规划，对于优化产业政策、推动转型升级创新发展具有重要意义。要进一步深化关于构建新发展格局对生产力布局影响的研究，在国家和省重大战略中找准发展定位，加快转变发展方式，坚持创新驱动发展，着力在更大范围开展产业分工。要进一步深化关于推动生产力发展的重大支撑要素的研究，统筹谋划国土空间、生态承载能力、重大基础设施和新基建、城市人口、创新平台等要素支撑，着力打造平台型创新城市。要进一步深化关于发展城市经济的研究，善于从先行城市转型发展路径中获得启发，切实增强资源聚合能力，不断提高城市经济辐射力带动力；优化产业空间布局，以历史轴线为依托发展文旅文创产业，以重建重塑高新区、伊滨科技产业新城为依托发展创新产业，不断提高城市经济能级。要进一步深化关于生产关系的研究，以体制机制改革为突破口，创新产业发展机制，提高政府产业投融资水平，完善要素市场化配置，从产业逻辑出发优化调整行政区划，着力推进县域经济差异化发展，加快实现区域协调发展。

会议分别听取了省第十四届运动会和省第八届残运会筹备情况汇报，并就做好筹备工作提出要求。会议指出，省运会是全省规模最大、层次最高、影响最广的综合性体育盛会。要深入学习贯彻习近平总书记关于体育的重要论述，转变思维观念，把提升运动员、裁判员等群体的体验感作为重要标准，严密有序组织赛事，真正把办赛的过程转化成改善环境、提升服务、展示形象的过程。要尽快完善筹备机制，理顺省组委会、市筹委会职责分工，尽快拿出总体工作方案以及开闭幕式、赛事安排、宣传推广等专项工作方案，高效协同推动落实。要对照赛事举办标准，加快实施现有体育场馆设施改造提升，更好满足省运会比赛需要。要坚持节俭办赛，创新市场化运营手段，积极吸引社会力量参与，有效激发体育产业活力。要统筹好省运会和省残运会，同步考虑、一体推进，确保办成创新、简约、精彩的体育盛会。

就做好城市区电动三轮四轮车综合整治工作，会议强调，电动三轮四轮车综合整治，是洛阳优化城市交通环境、创建全国文明典范城市的重要举措。要大力营造舆论氛围，加强宣传引导，充分利用网络平台、主流媒体、社区论坛等方式广泛开展讨论，最大限度赢得群众参与支持。要树立综合治理的思维，注重疏堵结合，从优化公交线路、依法规范市场销售、加快生产企业转型、加强交通监管等方面系统发力，切实提高整治实效。要坚持分段实施，严控增量，消化存量，科学划定限行区域，充分调动城区、街道、社区等力量参与共建共治，携手创造更加文明有序的城市交通环境。

徐衣显、杨骁、李新建、王飞、王军、孙延文、魏险峰、侯占国、贺敏、张武清、任丽君等参加会议。(记者 白云飞)