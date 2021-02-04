洛阳市供销合作社与金融机构进行“三位一体”战略合作签约【视频】

2日上午，洛阳市供销合作社与金融机构“三位一体”战略合作签约仪式举行。

2日上午，洛阳市供销合作社与金融机构“三位一体”战略合作签约仪式举行。

活动现场，洛阳市供销合作社分别与中原农业保险股份有限公司、中国银行洛阳分行、洛阳农商银行3家金融机构进行生产、供销、信用“三位一体”战略合作签约。未来，洛阳市供销社将发挥扎根农村、贴近农民的资源优势，上下贯通、协调运转的组织优势，联合合作、网络健全的规模优势和让农民信得过的品牌优势。金融机构将充分发挥风险保障、融资增信等以资金为牵引的综合金融服务功能，共同整合农业产业链、供应链、价值链等要素资源，结合全市各县农村实际情况，创新利益链接机制，坚持服务农村合作经济组织、服务新型农业经营主体，实现农民增收富裕的根本目标，共同构建新业态，共同创新“生产+供销+信用”新模式。

据介绍，今年以来，洛阳市供销合作社在全市9个县(区)根据当地产业特点和服务需求，因地制宜建立10个“三位一体”综合合作试点，计划到2025年，将系统建设50个合作试点。此次签约将进一步深化我市供销合作社综合改革，深入推进生产、供销、信用“三位一体”综合合作，加快农业社会化服务体系建设，增强全市供销合作社综合为农服务能力，更好助推乡村振兴。(记者 李冰 罗兴涛 见习记者 谢娜娜 文/图/视频)