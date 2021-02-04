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知名文旅专家授课 助推洛阳打造沉浸式文旅业态
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.14 22:05

　　如何围绕本地文化打造主题街区？传统景区如何通过演艺和夜游进行模式创新实现可持续发展？

　　14日，洛阳市举行沉浸式文旅业态发展交流研讨活动，邀请业界知名文旅专家，针对沉浸式文旅业态打造分享经验，与洛阳文旅从业者深入交流，进一步启发思路，创新思维，推动洛阳打造更多网红打卡地和爆款文旅产品，助推“文旅文创成支柱”。

　　“迪士尼、又见平遥，这些广为人知的文旅项目，都是沉浸式。”华纳文化产业投资集团CEO、西安曲江大唐不夜城总策划师、网红IP培育专家刘峰认为，沉浸式就是让人的感官、认知的体验全部都能参与其中，游客不只是来看景，更要享受这个过程。因此，沉浸式商业街区需要全方位调动、满足游客的尊重感、高贵感、安全感、舒适感、愉悦感“五感”和听觉、触觉、视觉、知觉、嗅觉、味觉“六觉”，让观众不再是观众，而是变换一个全新的身份，让观众成为景区的一部分。

　　在刘峰看来，每一座城市都有独特的文化底蕴，洛阳打造沉浸式主题街区必须以洛阳文化为根基，将传统文化和现代商业有机融合、创新发展，复刻一个沉浸式主题场景，设置与主题高度契合的网红打卡点、核心体验空间，打造“不出戏”的场景感。

　　“我认为，文化故事化、故事场景化、场景内容化、内容科技化、产品商业化是沉浸式街区打造的要点。”刘峰还建议，挖掘可以代表城市形象的文化符号，通过值得追忆的文化情节，引发消费者的情感共鸣。同时，抓住年轻消费者，他们乐于通过社交媒体分享自己的打卡体验，成为免费传播者。

　　建业文旅运营副总兼演艺中心总经理胡兵认为，没有情景体验、没有产生情感交互，不能称之为沉浸式景区。演艺景区化、景区演艺化是未来发展方向。以建业·华谊兄弟电影小镇为例，该景区打破剧场和景区的边界，让景区成为舞台，实现游客边行进、边沉浸、边体验。

　　“形式创新让旅游不再是参观，沉浸式演出就是把舞台还给游客；场景创新让环境不再平淡，电影美术场景更具情绪氛围；体验创新给游客设定角色赋予情绪，打造独特交互体验方式。”胡兵建议，洛阳传统景区应从演出形式、场景呈现、互动体验、经营手法、逻辑思维等方面进行创新，打造具有洛阳文化特色的沉浸式景区，推动文旅产业高质量发展。（记者 李冰 通讯员 张国杰 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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