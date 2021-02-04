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洛阳这位老党员义务打扫小区近20年，他说：“人生在世，奉献应该大于索取”（最美洛阳人）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.14 22:05

　　“唰、唰、唰……”每天清晨五点钟，洛阳市洛龙区安乐镇洛阳农林科学院安乐生活区的街道上，总会出现一个忙碌的身影。他手握一把大扫帚，认真地清扫着路面垃圾与杂物。

程秀范义务清扫小区道路

　　他是老党员程秀范。自2002年从洛阳农林科学院退休之后，他坚持每天早上五点钟起床，花一个多小时义务打扫小区，近20年来风雨无阻。

　　提起程秀范，邻居们都竖起大拇指，“幸亏有了他，小区才能越变越好。”

　　洛阳农林科学院安乐生活区是一个老旧小区，设施老旧、环境脏乱差。自退休后，程秀范从自身做起，拿起扫帚义务清扫小区。他的举动引发了大家共鸣，一些老党员和老同志纷纷与他“并肩战斗”。程秀范从单位后勤处领来新扫帚，发到每个人手里，每天带着大家打扫卫生，他因此也得了“扫帚队长”的称号。

　　随后，在程秀范的组织下，“老党员志愿者服务队”正式成立，他们义务打扫小区卫生、修建花园、维修公共设施等，小区环境一点点得到了改善。

　　今年，该小区纳入老旧小区改造范畴。这本来是一件好事，但由于涉及群众切身利益，工作并不好做。自小区启动改造，程秀范的电话就成了热线电话，手机不分白天黑夜地响。施工队和居民意见不同、群众有诉求要反映、社区要了解具体情况……大家都要拨打程秀范的电话，而他不顾年迈，总是第一时间了解情况、协调解决。

　　就拿加装保温墙来说，因对把保温板打孔固定在外墙上心有顾虑，有位居民拦住施工队不让施工。“国家出钱改造老旧小区，这是给咱居民办的大实事、大好事，咱们不能拦。”程秀范找到他，反复讲道理，很快做通了他的工作，工程得以顺利进行。

　　经过数月改造，小区面貌焕然一新，路面干净整洁，楼房外墙粉刷一新，翻新改造的门球场成了老年人健身锻炼的好去处，新建的儿童游乐设施最得孩子们的喜欢。“我就是希望通过自己的努力，让社区更干净更整洁。”程秀范说，现在的小区环境比以前好太多了。

程秀范与夕阳红艺术团成员一起排练节目

　　程秀范今年已八十岁了，精神矍铄、身体健康。旁人到了这个年纪，早就在家安享晚年，他却为了小区的事情带领着志愿者队伍一直忙上忙下，顾不上休息。这些年，他又带领小区居民组建了“一团”“两园”，即夕阳红艺术团、戏迷乐园、门球乐园，“六队”即四个门球队、舞蹈队、健身体操队，让老年人的文化娱乐活动既“轰轰烈烈”，又“扎扎实实”。在程秀范的带领下，夕阳红艺术团积极配合社区开展的各种活动，通过自编自演戏曲、快板等节目等，向群众宣传党的方针、政策。

　　“人生在世，奉献应该大于索取。”程秀范告诉记者，他一直将杨善洲作为榜样，比起杨善洲主动放弃进省城安享晚年的机会、扎根大山义务植树造林的感人事迹，自己做得还是太少了。“希望能带动更多人开展志愿服务，让我们的小区越来越好。”程秀范说。（记者 孙小蕊 实习生 黄智娟 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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