洛阳老城区政务服务大厅设立“办不成事”反映窗口 专治“疑难杂症”

“本来已经不抱希望了，没想到‘办不成事’反映窗口居然把事办成了，还办得很好！”10日，洛阳市老城区居民贾先生回想起前几日在老城区政务服务大厅的办事经历连连称赞。

“本来已经不抱希望了，没想到‘办不成事’反映窗口居然把事办成了，还办得很好！”10日，洛阳市老城区居民贾先生回想起前几日在老城区政务服务大厅的办事经历连连称赞。

为深入开展“我为群众办实事”实践活动，进一步深化“放管服”改革优化营商环境，12月8日，老城区政务服务和大数据管理局在老城区政务服务大厅设立“办不成事”反映窗口。该窗口旨在找准群众办不成事的堵点、难点、痛点，针对“办不了”“很难办”“不给办”的情况对症下药，着力打通群众办事“最后一公里”。

“办不成事”反映窗口设置好的当天，就迎来第一位办事群众贾先生。贾先生的爱人在外地办理异地退休业务，但是档案里不显示1995年以前的社保记录，需要开一个1995年以前的证明。但是社保窗口的系统只显示1995年以后的参保记录，无法为其提供证明。贾先生又到人社局咨询，人社局称社保证明应由社保中心为其开具。

不知所措的贾先生来到政务服务大厅的“办不成事”反映窗口。窗口办理专员华卫卫了解情况后立即开展了“帮办”。华卫卫带着贾先生先后到人社局、社保中心办公室反复沟通、协调，最终由社保中心为其开具证明，解决了贾先生问题。

“‘办不成事’反映窗口专治企业和群众办事过程中遇到的各类‘疑难杂症’。”老城区政务服务和大数据管理局局长李媛介绍，该窗口配备专职工作人员，聚焦企业和群众办事难、多头跑、来回跑、体验差等问题进行受理、协调、解决或解释答复，并全程跟踪督办，并根据收集的问题，及时有针对性地进行整改提升，有利于进一步优化其他办事窗口的服务流程，让企业和群众办事更顺畅、更省心，让营商环境更好更优。(记者 李冰 通讯员 乔永峰 文/图)