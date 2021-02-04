洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳老城区政务服务大厅设立“办不成事”反映窗口 专治“疑难杂症”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 19:18

　　“本来已经不抱希望了，没想到‘办不成事’反映窗口居然把事办成了，还办得很好！”10日，洛阳市老城区居民贾先生回想起前几日在老城区政务服务大厅的办事经历连连称赞。

　　为深入开展“我为群众办实事”实践活动，进一步深化“放管服”改革优化营商环境，12月8日，老城区政务服务和大数据管理局在老城区政务服务大厅设立“办不成事”反映窗口。该窗口旨在找准群众办不成事的堵点、难点、痛点，针对“办不了”“很难办”“不给办”的情况对症下药，着力打通群众办事“最后一公里”。

　　“办不成事”反映窗口设置好的当天，就迎来第一位办事群众贾先生。贾先生的爱人在外地办理异地退休业务，但是档案里不显示1995年以前的社保记录，需要开一个1995年以前的证明。但是社保窗口的系统只显示1995年以后的参保记录，无法为其提供证明。贾先生又到人社局咨询，人社局称社保证明应由社保中心为其开具。

　　不知所措的贾先生来到政务服务大厅的“办不成事”反映窗口。窗口办理专员华卫卫了解情况后立即开展了“帮办”。华卫卫带着贾先生先后到人社局、社保中心办公室反复沟通、协调，最终由社保中心为其开具证明，解决了贾先生问题。

　　“‘办不成事’反映窗口专治企业和群众办事过程中遇到的各类‘疑难杂症’。”老城区政务服务和大数据管理局局长李媛介绍，该窗口配备专职工作人员，聚焦企业和群众办事难、多头跑、来回跑、体验差等问题进行受理、协调、解决或解释答复，并全程跟踪督办，并根据收集的问题，及时有针对性地进行整改提升，有利于进一步优化其他办事窗口的服务流程，让企业和群众办事更顺畅、更省心，让营商环境更好更优。(记者 李冰 通讯员 乔永峰 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·被熟人托关系问病是一种什么体验？
  • ·忍耐腹痛近10天 这事儿可不该忍
  • ·一到外孙女放学时间，她就脖子硬还头痛……
    • 有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
    有姿有味网红墙 赏景拍照皆相宜
        作为游客，来到一座城市，您是否会拍下这样一张照片，照片的背景是古朴的街巷，以及刻着光阴的一道墙。
  • ·半日时光游古村 寻访英烈殉难地
  • ·登名山、观“三湖”、看古迹
  • ·古槐皂角常相伴 近郊可看地坑窑
    		•  
    新闻排行
  • 考生四次参加驾考科目一考试未通过 洛...
  • 时间提前！2022年度考研准考证今日开...
  • 小区自建供热设施验收通过率为0 “硬...
  • 洛阳评选出首届市级优秀企业家 杨骁参...
  • 洛阳地铁1号线青年宫站新开通1个出入口
  • 注意！九都路南昌路口北向南方向通行...
  • 总编一线行：西工区加快产业转型发展...
  • 洛阳市义务教育质量提升现场会在宜阳...
  • 未开阀用热却被扣费？相关热企：采暖...
  • 洛阳开展冬季绿化“百日会战”行动 ...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市可折的公交异形卡何时开始出售？
    目前拔智齿不在医保报销范围，需个人自费
    精彩图片
    洛阳地铁2号线车辆已组...
    青春洛阳打卡地：民宿...
    “国子监”门前诵经典 ...
    西工区光明社区：文明...
    精彩热帖

    梦醒的时刻

    隋唐初冬景色

    初冬的隐龙湖

    羚羊
    /漏明崖、神仙湾一日行
    /重过女几山 ——游记
    /张飞曾辞赋暨书画评论集出版首发式在洛邑古
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605