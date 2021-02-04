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注意！九都路南昌路口北向南方向通行规则有变
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.10 14:37

　　今日，洛阳交警微信公众号发布消息，九都路南昌路口北向南方向通行规则有变。

　　调整详情

　　原九都路与南昌路交叉口北向南车道路为：左转、直行、直行、右转。为合理调配道路通行资源，降低公交车出站左转与其他车道车辆交叉产生的事故风险，现调整为：直行、直行、左转、直行+右转复合车道。

　　同时，因车道调整，取消原北向南各方向的待转区。请途经该处的驾驶员朋友严格按照新施划的待转区行进。

　　洛阳交警提醒大家，途经该路口时一定要注意观察标志标线，提前选择正确车道驶入。（来源：洛阳交警）⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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