注意！九都路南昌路口北向南方向通行规则有变

今日，洛阳交警微信公众号发布消息，九都路南昌路口北向南方向通行规则有变。 今日，洛阳交警微信公众号发布消息，九都路南昌路口北向南方向通行规则有变。 调整详情 原九都路与南昌路交叉口北向南车道路为：左转、直行、直行、右转。为合理调配道路通行资源，降低公交车出站左转与其他车道车辆交叉产生的事故风险，现调整为：直行、直行、左转、直行+右转复合车道。 同时，因车道调整，取消原北向南各方向的待转区。请途经该处的驾驶员朋友严格按照新施划的待转区行进。 洛阳交警提醒大家，途经该路口时一定要注意观察标志标线，提前选择正确车道驶入。（来源：洛阳交警）⑥