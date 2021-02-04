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洛阳重磅发布！科技产业社区这样建
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.09 16:25

　　科技产业社区是创新型产业发展的重要载体，对于促进高科技产业与高品质生活有机融合，打造人城产融合发展示范区具有重要作用。

　　洛报融媒记者9日从洛阳市发改委获悉，《中共洛阳市委办公室洛阳市人民政府办公室关于建设科技产业社区的指导意见》(以下简称《指导意见》)正式印发，明确洛阳加快科技产业社区建设的路线图。

　　什么是科技产业社区？

　　科技产业社区是以产业发展为主导、以科技创新为支撑、以人才汇聚为重点、以社区空间为载体，依托城市区现有资源基础，拓展完善“科技+产业+生活+公共服务”功能，推动城市与产业实现同步更新、协同发展的创新型产业发展载体。

　　2021年，洛阳市将遴选首批7—10个科技产业社区试点先行先试，每个中心城区和功能区至少启动建设1个。到2025年，因地制宜布局建设20—30个科技产业社区，形成各具特色、各显优势、功能互补、联动发展新格局，为建设国家创新高地提供坚强支撑。

　　科技产业社区怎么建？

　　洛阳市将坚持“市场主体运作、政府政策引导”的发展模式，鼓励龙头企业、驻洛高校、科研院所、新型研发机构、社会机构等多元主体参与科技产业社区建设发展。

　　按照《指导意见》，市级抓好统筹谋划和规划引领，负责重大基础设施、公益性服务设施和跨区配套设施等建设，市直有关部门在资源要素配置方面给予保障；城市区履行主体责任，负责拆迁安置、制定支持政策、健全基础设施网络和公共服务体系等工作；建设运营单位负责科研平台建设、成果转化、产业孵化、项目招商、人才引育等工作，共同推动社区专业化、市场化、可持续发展。

　　洛阳市发改委相关负责人介绍，科技产业社区建设结合城市有机更新工作统筹推进，既利用现有闲置资源改造一批，也结合产业布局新建一批，用足用好学校、商业、文化等城市配套功能，统筹推动城市区科技产业社区特色发展、错位发展、竞相发展。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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