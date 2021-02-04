新建学校公布！洛阳高中外迁建设最新消息

据洛阳市教育局官方网站，为加快推进洛阳市高中外迁建设步伐，市教育局发布多所新建学校概念性方案征集公告，涉及新建杨湾学校、新建谷水学校、新建红山学校等。
据洛阳市教育局官方网站，为加快推进洛阳市高中外迁建设步伐，市教育局发布多所新建学校概念性方案征集公告，涉及新建杨湾学校、新建谷水学校、新建红山学校等。
据洛阳市教育局官方网站，为加快推进洛阳市高中外迁建设步伐，市教育局发布多所新建学校概念性方案征集公告，涉及新建杨湾学校、新建谷水学校、新建红山学校等。
新建杨湾学校
项目位于洛龙区，东至康乐街，南至规划路，西至用地界，北至中州东路，占地面积171亩，办学规模为3000名全寄宿学生。
新建营庄学校
项目位于老城区营庄片区，东至规划路，南至邙岭大道，西至洛吉快速路，北至用地界，占地面积150亩，办学规模为3000名全寄宿学生。
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