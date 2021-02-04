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新建学校公布！洛阳高中外迁建设最新消息

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.08 11:59

　　据洛阳市教育局官方网站，为加快推进洛阳市高中外迁建设步伐，市教育局发布多所新建学校概念性方案征集公告，涉及新建杨湾学校、新建谷水学校、新建红山学校等。

　　新建杨湾学校

　　项目位于洛龙区，东至康乐街，南至规划路，西至用地界，北至中州东路，占地面积171亩，办学规模为3000名全寄宿学生。

　　新建营庄学校

　　项目位于老城区营庄片区，东至规划路，南至邙岭大道，西至洛吉快速路，北至用地界，占地面积150亩，办学规模为3000名全寄宿学生。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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