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国网嵩县供电公司员工刘治卫：为民服务在一线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.07 18:03

　　2021年2月，在洛阳嵩县召开的三级干部会议上，国网嵩县供电公司员工刘治卫荣获“2020年嵩县道德模范”荣誉称号，这是继他斩获2020年荣获洛阳市“五一劳动奖章”后，再获殊荣。

　　刘治卫是国网嵩县供电公司陆浑中心供电所一名员工，扎根供电基层17年，目前负责3个自然村共11个台区、1466户用电客户，2020年荣获洛阳市“五一劳动奖章”......这些数字和荣誉的背后，是这名80后电力员工17年如一日的坚守初心和使命担当。

 

　　已过“不惑”之年的刘治卫告诉笔者，从小他就喜欢“鼓捣”线路，物理课上，很多人常常被那些“串联”“并联”搞得晕头转向，他却听的津津有味，还经常自己动手，将电池和线路按自己的思路连接起来，“每次看到灯光亮起来的时候，心也好像跟着亮了”。2004年7月，电力系统公开招聘，他报名成为其中一员。

　　上班之前，刘治卫在一家大型企业里做专职电工，工作轻松，薪水也不少。“进了电力系统，才发现基层工作挺不容易，抄表、收费、巡线、服务一个都不能少，抢修更是不分时间，刮风下雨或者深更半夜的，一个电话就得到位。我也曾怀疑过自己的选择”，刘治卫说，是一件小事打消了他所有顾虑，让他决定将这件工作干下去的。

　　那是刘治卫入职第二年冬天的一个夜晚，巡线归来的他接到客户王国涛的电话，说自己家表箱着火了，让他赶快去帮忙看看。挂了电话，刘治卫骑着自己的摩托车就到了王国涛家，一问才知道为了给刚出生的小羊取暖，王国涛在羊圈里拉了一根线，接上两个小太阳。谁料想负荷一大，线路承载不了大功率电器，结果引燃了表箱。这可急坏了王国涛，儿子外出打工，家里只有自己和老伴，这没了电，黑灯瞎火的照顾小羊也不方便，思来想去，抱着试试看的心态拨通了刘治卫的电话。

　　刘治卫一边安慰王国涛，一边查看电表烧毁情况，给所长打电话讲明情况，连夜审批电表及表箱，又顶着寒风往返20多公里去所里取来，手都冻的失去了知觉。他的敬业和诚恳深深地感动了王国涛，当灯光再次亮起来的时候，王国涛激动的拉着刘治卫的手千恩万谢，非得让他进屋暖和一会，并吩咐老伴去厨房为刘治卫煮鸡蛋茶，“客户的夸赞和热情感动了我，我突然觉得找到了工作的意义，坚定了扎根电力事业的决心。”如今说起这件往事，刘治卫的脸上还带着被客户认可的喜悦和自豪。

　　被客户认可是刘治卫最大的满足，但在做好服务的同时，他更注重提升自己的业务技能。刘治卫说：“要迅速解决客户用电问题，不光要有耐心，还需要有快速解决问题的专业技能，才能保障在最短的时间解决最大的问题。”

　　工作之余，他热爱学习，刻苦钻研电力专业书籍，不断提高自身业务技能，多次参加市县公司组织培训、竞赛，并荣获团体奖和个人奖项。有一次，一个客户打电话说自己家没有电，让刘治卫帮忙去看看。到了客户那，经过简单的查看，发现问题出在客户产权以内，应该是室内线路出现问题导致。但客户家的线路在装修时走的暗线，不容易准确判断线路问题所在，正在客户一筹莫展的时候，刘治卫主动上前，提出可以让自己试试，并用自己过硬的专业水平分析、排查，判断出线路问题，将可能导致停电的原因锁定在厨房，客户在将信将疑中取掉厨房线路上的瓷砖，发现真的是因为水管渗水导致电线接口处短路造成的停电，这下客户彻底服气了。刘治卫帮客户处理了线路问题，并告知装修时水路和电路不能走一个通道，是安全用电的一个隐患，劝客户趁着这次修理，改变水路通道。弄明白了厉害关系后，客户紧紧地握着刘治卫的手，感谢他不仅帮自己找到了问题所在，避免整屋拆找的同时，还帮他解决了安全隐患。

　　2020年初，受疫情影响，为了保障学生们在家进行网上学习，刘治卫增加了台区特巡次数，多次将用电隐患消灭在萌芽状态。为进一步优化当地电力营商环境，方便群众办电，刘治卫更是通过微信群、朋友圈大力推广“网上国网”APP，让客户足不出户就能实现网上办理业务、享受用电优惠，受到客户一致好评。

　　多年来，刘治卫扎根供电一线，立足本职，扑下身子，全心全意为客户着想。凭借着过硬的专业技能和对客户的一片热情，刘治卫管辖的11个台区从未出现因为用电问题而发生的投诉，“用电有问题，请您别着急，一个电话打，小刘来帮您”，在笔者走访过程中，更是有客户用这样的顺口溜来赞扬刘治卫。

　　刘治卫经常随身携带一个小本本，里面密密麻麻记满了日常琐碎：某吃水井电表查看，某村民家报修，某村客户走访......这种重复又机械的工作让人一看就觉得索然无味，但刘治卫年复一年，日复一日，不是在走访维修，就是在走访维修的路上，脚上沾满泥土，心中带着温情，用自己的青春守护一隅光明，用实际行动守初心、担使命，努力践行“人民电业为人民”的庄严承诺。④
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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