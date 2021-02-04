《风起洛阳》受关注 话题“古代洛阳是什么样的城市”上热搜

连日来，《风起洛阳》热度爆棚、话题不断，掀起了网友们“放大镜”式观剧热潮，龙门石窟、“七天建筑”、洛阳牡丹、水席、太初宫等洛阳元素频频出现，勾起众多网友对洛阳这座城市的好奇心，将话题“古代洛阳是什么样的城市”送上微博热搜。
连日来，《风起洛阳》热度爆棚、话题不断，掀起了网友们“放大镜”式观剧热潮，龙门石窟、“七天建筑”、洛阳牡丹、水席、太初宫等洛阳元素频频出现，勾起众多网友对洛阳这座城市的好奇心，将话题“古代洛阳是什么样的城市”送上微博热搜。
连日来，《风起洛阳》热度爆棚、话题不断，掀起了网友们“放大镜”式观剧热潮，龙门石窟、“七天建筑”、洛阳牡丹、水席、太初宫等洛阳元素频频出现，勾起众多网友对洛阳这座城市的好奇心，将话题“古代洛阳是什么样的城市”送上微博热搜。
《风起洛阳》取材于武周时期发生在洛阳的悬疑故事，对唐代洛阳历史文化和隋唐洛阳城的风貌进行历史还原和艺术展现。剧情开场，突然出现的告密者，打破了神都的平静。
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