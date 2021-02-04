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“平台+”，撑起城市“新”天地——“洛阳要建成什么样的城市”新思考之一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2021.12.06 08:27

　　最近，我市科创领域喜讯不断。

　　先是清洛基地将联合我市其他创新主体共建全市首个智慧岛，打造集科技创新、双创孵化、金融赋能、人才引领于一体的创新生态圈；再是与360集团战略合作，在洛设立360中部数字安全科创总部，落地大数据协同安全技术国家工程实验室洛阳分中心……新平台、新业态，打开的将是“新”空间。

　　从“智慧岛”到“科技创新区域总部”，再到“国家工程实验室洛阳分中心”，都称得上聚“才”汇“智”的大平台。它们的在洛布局，正是今日洛阳致力打造平台型创新城市的生动缩影。

　　面向未来，全市城市工作暨全国文明典范城市创建工作会议确立了三个洛阳城市发展新标杆，首要的就是建设平台型创新城市。而翻开市第十二次党代会报告，从确立“以创新引领发展”的主战略，到提出“基本建成国家创新城市”的五年目标，再到发出“让创新成为洛阳最鲜明的城市特质”的动员令，无不彰显打造创新城市的决心。

　　提出“平台型”，又蕴含着怎样的用意？

　　综观当下洛阳，“平台”堪称一大热词。一段时间来，从市委书记江凌多次强调“强化平台思维”，指出“通过平台更好聚合资源，吸引更多人才扎根洛阳、创造价值、推动发展”，到市党代会报告聚焦洛阳“城市平台功能总体薄弱，聚合创新资源的能力亟待增强”的短板，提出“以城市功能创新增强聚合能力”“打造聚合创新资源的平台城市”……聚资源、引人才、促发展，“平台”无疑被寄予了诸多期待。

　　“儿子，你大学毕业在外漂泊好几年了，回来找个安稳工作娶妻生子吧！”“我回去干什么呢？我是做人脸识别、人工智能的，家乡没有这种类型的企业啊，回去了，我的专业和技术岂不是浪费了？”……一段网上流传的父子对话，某种程度上道出了平台对于聚合创新资源的意义所在。

　　今天，秉承“抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来”的共识，从“北上广”这样的一线大城市，到“十八线”小城市，无不在绞尽脑汁争夺创新资源。激烈竞争态势下，人才往哪里走、资金往哪里流、技术往哪里转化，说到底就看哪个城市有更多更好的平台，哪个有着更为完善的交通、科技、教育、医疗等功能，有着更适宜创新创业的好环境。就像招引人才，如果一座城市缺乏他们施展才华舞台，缺少让他们动心的环境，他们与这座城的故事就可能会像上述故事那样，“没有了下文”。

　　有人说，当今时代就是平台的时代，得平台者得天下。诚如斯言，放眼国内，无论是企业还是城市，凡是发展势头好、潜力大、前景广的，无不具有平台的特质，无不具有强大的引力。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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