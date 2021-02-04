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守正创新 转变作风 实干争先 坚定走好创新引领发展之路——访老城区委书记夏磊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 08:17

　　“解放思想大讨论活动开展以来，我们围绕贯彻落实省、市党代会精神，紧密结合思想实际、工作实际，推动观念再更新、改革再深入、作风再转变，坚定走好创新引领发展之路。”老城区委书记夏磊表示，该区将从四个方面发力，高质量开展好解放思想大讨论活动，在建强副中心、形成增长极、重振新辉煌中贡献老城力量。

　　一是在解放思想中树立更高标杆，打造全域旅游示范区。把颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费作为着力点和突破口，扎实推进玄武门遗址保护展示工程、隋唐大运河国家文化公园、洛邑古城一期续建等项目，营造“盛世隋唐”场景氛围；围绕古都文化、大运河文化、牡丹文化、非遗文化，培育文化休闲、演艺体验、特色餐饮等业态，开发独具特色的文创产品，打造深受年轻人青睐的文旅品牌。按照“梦里盛唐·尽在洛邑”发展定位，推动洛邑古城、天心校场里等景区设立网上营销机构，培育“唐小豪”等本土网红，与中视财华国际传媒有限公司合作，开发大型唐风沉浸式文化体验项目，不断提升吸引力和知名度。

　　二是在解放思想中明确主攻方向，加快创新驱动发展。坚持以科技创新推动产业转型，聚焦建设平台型创新城区、青年友好型城区，加快推进投资46亿元、用地800亩的古都科技产业社区一期项目，谋划实施青年公寓、青年旅馆等项目，充分发挥洛阳青年创业大厦集聚作用，积极构建青年创新创业“生态圈”。深入开展大员招商、驻点招商，以及基金招商、股权招商，探索推进新型产业用地管理、混合用地供应，大力引进电子信息、数字经济、先进制造业等高新技术产业，切实做强产业支撑，更好抢占未来发展制高点。

　　三是在解放思想中增强为民意识，推进城乡统筹发展。更加注重以人为本的城市发展理念，抓好全国文明典范城市创建，加快老旧小区组团连片改造、断头路打通等项目，持续提升城市品质。进一步优化公共服务，加快街道、社区养老服务中心建设，构建五级养老服务体系；大力推动社区体育中心、艺术中心等建设，打造“10分钟生活圈”。深入实施乡村振兴战略，落实好市委“151”工作部署，大力发展翠云谷乡村振兴产业示范带、邙山特色牡丹产业带，走出一条具有老城特色的城乡融合发展之路。

　　四是在解放思想中破解瓶颈问题，激励干部担当作为。以思想解放大讨论活动为契机，引导广大党员干部破除五种落后思想、树立五种先进意识。加快向基层赋能赋权，进一步拓宽社区干部晋升渠道、提高基层干部待遇，调动基层工作积极性，激发干事创业激情。同时，在“严”的主基调下，坚持“三个区分开来”，健全完善澄清保护机制，切实为解放思想、担当作为的干部保驾护航，营造风清气正、奋勇争先的良好政治生态。（记者 李冰 通讯员 王炎）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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