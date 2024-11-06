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22日10点开抢！河南第二波新春消费券来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.21 11:16
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　　洛报融媒记者21日从洛阳市商务局获悉，22日10时起，河南省将发放第二波新春消费券，所有在豫人员(包括外地来豫人员)均可领取。消费券领取成功后，需在26日24时前完成核销。

　　需要注意的是，采用非法手段抢消费券、倒买倒卖消费券均属违规违法行为，请依规合法领券用券。

　　发放规则

　　1.券面金额及使用标准消费券面值分20元、50元两类；20元券在消费满100元时使用，50元券在消费满200元时使用。

　　2.发放形式及申领方式消费券通过云闪付App和支付宝App以电子消费券形式发放。消费者在规定时间内登录发放平台App，通过位置信息校验确定在河南省内，即可在消费券活动页面进行领取，先到先得，领完为止。每人每期可从每个平台领取1张消费券。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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