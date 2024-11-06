牡丹也能凌寒开——一株年宵牡丹成长记

我是一株牡丹。我和兄弟姐妹们住在孟津区城关镇贾滹沱社区的牡丹培育基地。与家族其他成员不同，我们长在盆里，是要赶在春节前上市的年宵牡丹。

基地年宵牡丹

我是一株牡丹。

我和兄弟姐妹们住在孟津区城关镇贾滹沱社区的牡丹培育基地。与家族其他成员不同，我们长在盆里，是要赶在春节前上市的年宵牡丹。

昨日一大早，隔壁村的杨金秀便来给我们准备“营养餐”，为我们加速生长提供养分。杨金秀今年70岁。去年9月，她开始和其他村民一起在基地照料我们，施肥、喷水、抹药、包装，她干得特别起劲儿。

“离家近，活儿还轻松，一个月差不多能拿2000块哩！”你看，一说起自己的工作，杨金秀笑得脸上像开了花。

虽然我现在还是个花骨朵，但成长到现在，我可是经历了将近80天的历练。

首先，在春节前80天左右，种植户将我们从田里移植到盆中。紧接着，我们会被送进冷库，在0℃到3℃的低温环境中冬眠一个月。经历这次冬眠，我们才有了继续生长的能量。出了冷库，我们就被送进温室大棚，里面配备空调，可以长期保持在15℃至20℃，通过模拟春天的温暖环境，才能让我们发芽抽条长出花苞。

等我们开始结出小小的花苞，杨金秀和其他工作人员就开始为我们涂抹“营养液”，刺激我们快速生长。春节前，我们的花苞越长越大，就可以离开大棚，走进千家万户，成为满载祝福的年宵牡丹。

这几天，我们基地里来了3个大学生，她们都是贾滹沱社区居民。每天，她们架上机器，通过直播向手机里的观众介绍我们，一播就是大半天。

这不，直播间里陆陆续续有人下单，我们以168元、238元不等的身价被销往全国，单日销量最高能达到200盆。听说，有的兄弟姐妹已经准备启程前往广州、上海等大城市，就等着过年时盛放，让大家瞧一瞧洛阳牡丹的国色雍容。

最近几天，基地负责人贾志勇的电话不断，有催快递发货的，有跟踪订单物流的，还有一部分是周边种植户打来的。这几年，贾滹沱社区越来越多农户种植牡丹，仅年宵牡丹就有近万盆。贾志勇的基地销售渠道畅通，经常与农户合作，帮助他们通过线上线下渠道销售，把更多牡丹销往全国各地。

在这个基地里，我还有一群颜值更高的兄弟姐妹——什锦牡丹。什锦牡丹通过将不同色系、花型、品种的牡丹嫁接在一株牡丹上，花开之时，各色各样的牡丹争奇斗艳，成为我们的颜值担当。其中，最漂亮的一株什锦牡丹可以开出56朵不同品种的花，但是它们成长速度慢一些，年后才能陆续上市。

如今在洛阳，许多地方都种有牡丹，目前已经形成地栽、盆栽、催花等种植链条。在科技加持下，我们牡丹产业链越来越长，已经成为带动增收的“金疙瘩”。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 实习生 韩旭阳 通讯员 郑占波 文/图）