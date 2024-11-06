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洛阳代表团举行全体会议和分组会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.20 20:11
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洛阳代表团举行全体会议和分组会议
继续审议省人大常委会工作报告和省两院工作报告等
江凌主持 徐衣显、李保国参加

　　1月20日上午，省十四届人大三次会议洛阳代表团召开全体会议，继续审议省人大常委会工作报告，审议省高级人民法院工作报告、省人民检察院工作报告等。

　　省委常委、市委书记江凌主持会议。省人大常委会、省高级人民法院、省人民检察院等单位相关负责同志到会听取意见建议。洛阳市领导徐衣显、李保国、祁建峰、王森、安颖芳、雷雪芹、徐哲、封勇等参加会议。

　　审议中，代表们一致认为，省人大常委会工作报告深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，总结成绩实事求是、客观全面，谋划工作科学精准、措施有力，体现中央精神、符合河南实际、彰显人大特色，是一个政治站位高、创新力度大、大局意识强、工作举措实的好报告。建议省人大常委会进一步加大对市县人大的指导力度，不断提升人大监督工作质效，充分发挥代表作用，切实凝聚起推进现代化建设的强大合力。

　　在审议省两院工作报告时，代表们纷纷表示，省两院工作报告通篇贯穿习近平法治思想，坚持用数据说话、用案例支撑，立场坚定、旗帜鲜明，内容丰富、措施有力，展现了司法为民、公正司法的理念和导向。建议法检两院进一步下沉工作力量、延伸服务触角，紧扣实现高效能治理目标，顺应人民群众新需求新期待，为奋力谱写中国式现代化河南篇章提供有力司法保障。

　　会议还酝酿了有关事项。

　　20日下午，省十四届人大三次会议洛阳代表团举行了分组会议，继续对有关报告进行审议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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