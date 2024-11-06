洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

万人助万企：企业坐“C位” 部门当“绿叶”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.21 08:14
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日召开的全市工业和信息化工作会议，既有变化，又有不变。变化的是一组组创下新高的发展数字；不变的是，与去年一样，坐在会场“C位”的仍是企业。

　　“C位”体现在会场布置上。

　　在会议现场，企业坐“C位”，部门当“绿叶”。河南炼化、洛轴集团、普莱柯、轴研所、昊华气体……按照链主企业、头雁企业、“专精特新”小巨人企业等顺序，数十家洛阳重点企业代表齐聚一堂，坐在会场最中央位置。各县区工信部门和相关科室则当好“绿叶”，围绕在企业周边，共同见证全市工业发展的崭新成绩和未来规划。

　　“C位”体现在交流安排上。

　　在交流环节，会议特意安排多家优秀企业进行展示。其中，中航光电介绍了通过建设平台助力全市光电产业链高质量发展的具体举措，中科慧远展示了围绕工业视觉检测技术积极攻关的创新成果，航辉新材料和洛阳利尔则分享了企业在新材料研发和数字化升级上的先进做法。集中亮相的一项项“洛阳创新”“洛阳经验”，令会场响起阵阵掌声。

　　“C位”更体现在日常服务中。

　　去年以来，我市积极打造“河洛茶叙”高水平政企对话平台，举办“一起益企”、银企对接等服务活动40余场，惠及企业超千家。出台84项支持措施，推动中科慧远市场开拓等64个问题有效解决，实现27家优质存量企业产值同比增长8.5%，20家高成长性企业产值同比增长25%以上，有力提升了企业获得感和满意度。

　　“我们今年还将实施更多有针对性的服务措施，不但把企业放在服务‘C位’，而且争取让更多企业发展坐上行业‘C位’。”市工信局相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李航 周宇飞 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
    益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
        益生菌可以改善肠道健康，选择性的杀死肠道的致病菌，调节肠道菌群失调，对提升代谢有一定的帮助，但并不能...
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
  • ·健康快讯：河科大二附院获评“2024年度卓越科普奖”
  • ·维生素C能防治感冒？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 中雪！大雪！洛阳最新天气预报来了
  • 买汽车、手机、家电怎样补？河南...
  • 洛阳发布春节消费提醒
  • 揭牌！小儿内科（龚四堂）名医工...
  • 洛阳水生态综合治理实践获评全国...
  • 洛阳代表团举行全体会议和分组会议
  • 聚焦5个方面 洛阳市今年安全生产...
  • “洛阳味道”又上新！洛阳年夜饭...
  • 牡丹也能凌寒开——一株年宵牡丹...
  • 万人助万企：企业坐“C位” 部门...
    		•
    百姓呼声
    计划1月26日颁发烟花爆竹零售经营许可证
    航空实验学校老师指定书店购买寒假作业？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    开元湖公园景观

    提前赏灯饱眼福

    老城走走看看

    藏在民宅中的博物馆
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605