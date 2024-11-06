万人助万企：企业坐“C位” 部门当“绿叶”

近日召开的全市工业和信息化工作会议，既有变化，又有不变。变化的是一组组创下新高的发展数字；不变的是，与去年一样，坐在会场“C位”的仍是企业。

近日召开的全市工业和信息化工作会议，既有变化，又有不变。变化的是一组组创下新高的发展数字；不变的是，与去年一样，坐在会场“C位”的仍是企业。

“C位”体现在会场布置上。

在会议现场，企业坐“C位”，部门当“绿叶”。河南炼化、洛轴集团、普莱柯、轴研所、昊华气体……按照链主企业、头雁企业、“专精特新”小巨人企业等顺序，数十家洛阳重点企业代表齐聚一堂，坐在会场最中央位置。各县区工信部门和相关科室则当好“绿叶”，围绕在企业周边，共同见证全市工业发展的崭新成绩和未来规划。

“C位”体现在交流安排上。

在交流环节，会议特意安排多家优秀企业进行展示。其中，中航光电介绍了通过建设平台助力全市光电产业链高质量发展的具体举措，中科慧远展示了围绕工业视觉检测技术积极攻关的创新成果，航辉新材料和洛阳利尔则分享了企业在新材料研发和数字化升级上的先进做法。集中亮相的一项项“洛阳创新”“洛阳经验”，令会场响起阵阵掌声。

“C位”更体现在日常服务中。

去年以来，我市积极打造“河洛茶叙”高水平政企对话平台，举办“一起益企”、银企对接等服务活动40余场，惠及企业超千家。出台84项支持措施，推动中科慧远市场开拓等64个问题有效解决，实现27家优质存量企业产值同比增长8.5%，20家高成长性企业产值同比增长25%以上，有力提升了企业获得感和满意度。

“我们今年还将实施更多有针对性的服务措施，不但把企业放在服务‘C位’，而且争取让更多企业发展坐上行业‘C位’。”市工信局相关负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 李航 周宇飞 文/图）