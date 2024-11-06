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洛阳水生态综合治理实践获评全国典型案例
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.01.20 15:42
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　　日前，水利部评选公布2024年全面推行河湖长制典型案例，《守一方碧水 为一城增绿——河南省洛阳市以水生态综合治理助力城市高质量发展》案例成功入选。这是洛阳市治水实践连续两年获评水利部典型案例，为各地治水兴水提供了“洛阳经验”。

　　全面推行河湖长制，是以习近平同志为核心的党中央立足解决复杂水问题、保障国家水安全作出的重大决策，是促进河湖保护治理的重大制度创新。此次水利部在全国范围共遴选52个典型案例，涉及强化履职尽责、区域协同机制、河湖综合治理、幸福河湖建设、基层河湖管护、生态产品价值实现等六个方面，旨在为各地提供学习借鉴样板，引领推动河湖长制从“有名有责”向“有能有效”转变。

　　洛阳是山水交融、古今辉映的黄河流域重要节点城市。近年来，全市水利系统认真贯彻落实黄河战略，以全面推行河湖长制为抓手，统筹推进流域综合治理，全面开展美丽幸福河湖建设，良好的水生态成为洛阳高质量发展的靓丽名片。在实践中，洛阳市突出顶层设计，科学编制水安全保障和水生态环境保护、岸线保护和利用生态保护等规划，为水利高质量发展提供了重要支撑；严格落实“四水四定”原则，全力做实水资源管理文章，提升用水效率、优化用水结构，为宁德时代洛阳基地、百万吨乙烯等重大项目落地提供了有力的水资源保障；坚持生态优先、系统治理，科学管理保障生态流量，持续开展入河排污口规范整治，常态化开展河湖“清四乱”等专项行动，持续加强水土流失综合防治，河湖生态环境加快复苏，有效维护河湖健康生命；坚持人与自然和谐共生，全域推进美丽幸福河湖建设，伊洛河入选全国示范河湖，黄河孟津段也成为全省唯一入选水利部2024年幸福河湖优秀案例的河段，人民群众的水生态获得感幸福感不断提升。

　　据悉，去年洛阳市入选的典型案例是《擦亮生态底色 让幸福河湖润泽美丽洛阳——河南省洛阳市以河长制为抓手推动幸福河湖建设实践》。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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