“洛阳味道”又上新！洛阳年夜饭礼盒“热气腾腾”

距离除夕还有一周时间，和年夜饭有关的话题已经成为热门。在不少人“年夜饭吃什么”“年夜饭准备啥”的热闹交谈中，种类繁多的预制菜市场持续火热。在洛阳，除了各大超市和酒店，一些社区依托邻里食堂也办起了家门口的“年味大集”，将传统的洛阳八大碗等特色小吃装进礼盒，吸引不少市民预订。

距离除夕还有一周时间，和年夜饭有关的话题已经成为热门。在不少人“年夜饭吃什么”“年夜饭准备啥”的热闹交谈中，种类繁多的预制菜市场持续火热。在洛阳，除了各大超市和酒店，一些社区依托邻里食堂也办起了家门口的“年味大集”，将传统的洛阳八大碗等特色小吃装进礼盒，吸引不少市民预订。

“连续三天，火爆得不得了！”提起19日刚刚结束的“年味大集”，洛阳市涧西区武汉路社区党委书记、居委会主任张静笑着说，“年味大集”共有27个摊位，售卖的都是居民们喜欢的美食，尤其是邻里食堂推出的“老家八大碗”礼盒，里面有黄焖排骨、扣碗丸子、香糯八宝饭等8个“硬菜”，特别受大家欢迎。

除了家门口的“年味大集”，各个超市的预制菜专区也销售火爆。洛报融媒记者在位于西工区金谷园路的一家大型超市看到，梅菜扣肉、小酥肉、黄焖鸡、麻辣虾尾等预制菜种类琳琅满目，不少市民正在挑选。“这个小酥肉是品牌商品，我之前买过，味道不错，现在价格也实惠。”一位女士说，前几年自己仍坚持在春节前几天炸好酥肉，等到吃的时候再拿出来拌上作料上笼蒸。可是随着年龄的增长，感觉有些力不从心了，购买预制菜省心省力，是一个不错的选择。