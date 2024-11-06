揭牌！小儿内科（龚四堂）名医工作站落户洛阳

1月20日，小儿内科(龚四堂)名医工作站签约揭牌仪式暨洛阳市妇幼保健院双聘广州医科大学附属妇女儿童医疗中心(广州市妇女儿童医疗中心)主任聘任仪式在洛阳举行，标志着两院合作持续深入扩面，洛阳及周边地区患者可在家门口“近”享更高质量医疗服务。

1月20日，小儿内科(龚四堂)名医工作站签约揭牌仪式暨洛阳市妇幼保健院双聘广州医科大学附属妇女儿童医疗中心(广州市妇女儿童医疗中心)主任聘任仪式在洛阳举行，标志着两院合作持续深入扩面，洛阳及周边地区患者可在家门口“近”享更高质量医疗服务。

龚四堂教授是全国知名小儿消化科专家，从事儿童营养、胃肠道、肝脏疾病及病毒感染性疾病相关临床、教学和研究工作30余年。他是中国医师协会第五届儿科分会候任会长，博士、教授、主任医师、博士导师，享受政府特殊津贴专家，2023年国家重点研发计划重点专项首席专家。此次“龚四堂名医工作站”的揭牌成立，是洛阳引进优质医疗资源、打造区域医疗高地的又一重大举措，将有效提升洛阳乃至豫西地区儿科诊疗水平。

近年来，洛阳着力打造区域医疗高地，取得显著成效。2023年1月，洛阳市人民政府与广州市妇女儿童医疗中心签约，双方对标国家区域医疗中心建设模式开展为期5年的紧密型合作，通过品牌、技术、人才、文化“四平移”，推动洛阳市妇幼保健院与全国一流医院同质化发展。截至目前，双方合作共建小儿外科(夏慧敏)名医工作站、小儿内科(龚四堂)名医工作站，实现了小儿内科、小儿外科的全覆盖式帮扶。

当天，双聘主任聘任仪式活动举行，广州市妇女儿童医疗中心妇科、产科、超声科、甲乳外科和儿童保健、消化、呼吸、耳鼻喉、神经内科等9位专家将担任洛阳市妇幼保健院学科“特聘主任”，推动洛阳相关临床诊疗技术水平和管理水平提质增效。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 周超 刘冰 文/图）