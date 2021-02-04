@洛阳人 供热直供直管和直供不直管，您知道有哪些区别吗？

集中供热已20天，有直供小区居民反映家中暖气迟迟不热，近日，记者探访发现——供热直供但不直管，“热问题”或在建设之初就已埋下。

集中供热已20天，但部分小区业主反映家中迟迟不热，究其原因是直供不直管造成的。为什么会出现这种情况？想转为热企直供直管，要满足哪些条件？围绕相关供热问题，近日，洛报融媒记者走访了相关小区及热企。

求助：供热直供小区越来越不热，问题出在哪

“我们是直供小区，采暖费直接交给洛阳热力有限公司，但供热4年来，今年明显不如以往了。”近日，涧西区中弘中央广场业主王先生拨打问暖热线66778866说。

记者在王先生家看到，供水入户温度46℃，回水温度仅有23℃，而室温只有16℃。虽然开着地暖，但因室温升不上来，他和家人依旧穿着棉衣。而该小区其他楼栋业主也反映相似问题。

“因为不热，我们先后找过物业和洛阳热力有限公司，但两家答复也不同，所以我们也不知道问题出在哪了。”业主张先生说，小区物业建议业主找热力公司解决问题，但热力公司说，他们负责的供热机组参数一切正常，而业主户内采暖设施、庭院二次管网不归他们管，应由业主、物业公司自行维护。

明明是供热直供小区，为啥市热力公司说采暖设施和庭院二次管网不归他们管？走访中，记者又了解到另外一层原因。