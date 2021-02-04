为还赌债他精心设骗局 朋友也莫名成了供货人

“没有想到这钱还能追回来，太感谢你们了。”12月1日上午，拿到被骗走的6万多元后，受害人张先生向市公安局孟津分局民警连连道谢。

“没有想到这钱还能追回来，太感谢你们了。”12月1日上午，拿到被骗走的6万多元后，受害人张先生向市公安局孟津分局民警连连道谢。

张先生是做钢材生意的，平时经常通过网络联系业务。他的遭遇要从去年10月说起。当时，他在微信上认识了一名自称在山西某物资公司上班的李某，李某称其哥哥是物资公司的老总，有一批钢材活儿可以介绍给张先生。

“李某说，他有销售渠道，我打款给供货人后，他会将钢材提出来发给买家。买家付款后，赚的钱他只抽点儿佣金。”张先生说，他平常也遇到过这种模式，便信以为真，很快给李某推荐的供货人赵某打款70250元。

之后，张先生多次讨要钱款，李某总是以各种理由脱延，在其父亲代还款8000元后干脆玩儿起了失踪。

直到今年4月，张先生才意识到被骗，赶紧向孟津警方报案。民警调查得知，今年28岁的李某不仅不认识买钢材的，推荐给张先生的赵某也不是卖钢材的，他口中的“生意”从一开始就是个骗局。

“赵某和李某是朋友，李某谎称有一笔款项不方便直接打到自己账户上，想从赵某那里过下一账。”民警说，张先生打款后，赵某扣除100元手续费，将剩余款项转给了李某。李某用这笔钱偿还赌债后，潜逃到北京、山东、山西等地。

6月3日，孟津分局将涉嫌诈骗的李某上网追逃，并耐心做李某家属的思想工作，规劝他早日投案自首。

11月29日，在强大压力下，李某到山西当地公安机关投案。12月1日上午，孟津警方将犯罪嫌疑人李某带回，并追回赃款62250元。目前，李某已被孟津警方依法刑事拘留。（记者 申利超 通讯员 谢文灵）