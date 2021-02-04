压紧压实政协提案办理主体责任 以提案办理高质量推进发展高质量

昨日，市政协主席杨炳旭邀请市委、市政府办公室督查室负责同志，带领市政协第一督察评议组，对涉及孟津区的市政协提案办理情况进行实地督察，并对孟津区政府承办重点提案工作进行民主评议。

昨日，市政协主席杨炳旭邀请市委、市政府办公室督查室负责同志，带领市政协第一督察评议组，对涉及孟津区的市政协提案办理情况进行实地督察，并对孟津区政府承办重点提案工作进行民主评议。

杨炳旭一行先后到洛吉快速通道(会盟大街至黄河大桥段)和任春华烈士纪念馆，实地督察《关于改造提升洛吉快速通道(会盟大街至黄河大桥段)的提案》和《关于发展沿黄红色旅游，打造红色生态廊道的提案》办理情况。在随后召开的督察评议汇报会上，孟津区政府相关负责人汇报该区承办的市政协2021年度提案办理及重点提案落实情况，督察评议组成员讨论发言并进行民主评议。

杨炳旭对孟津区政府提案办理工作给予充分肯定。他强调，要把提案办理作为坚持和完善人民政协制度、发挥政协专门协商机构作用的政治任务，作为助推党委政府决策部署落实、提升基层治理体系和治理能力现代化水平的重要力量，作为促进党员干部作风转变、密切党群干群关系的重要举措。要把提案办理高质量作为重要目标要求，压紧压实提案办理的主办单位主体责任，充分调研制订好提案办理方案、扎实落实办理举措，解决提案反映的主要问题。要把加强提案办理督察评议作为确保提案办理高质量的重要保障，党委政府要发挥好牵头统筹作用，政协要组织委员积极参与提案督察和评议，健全完善提案督办评议制度机制。要举一反三，巩固拓展提案办理成果，各级政协要协助党委政府进一步规范提案选题引导和交办机制，加强提案办理理论研究和实践指导，通过高质量办好提案推动相关工作整体提升，为加快推动高质量发展，助力洛阳“建强副中心、形成增长极”多作政协贡献。（记者 郭飞飞）