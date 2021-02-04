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国家公职人员旁听“民告官”案件庭审 提升依法行政能力水平
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.03 19:35

　　把执法人员请进法庭，旁听“民告官”案件，增强其依法行政意识，提升其依法行政能力水平。

　　3日，洛阳市开展国家公职人员旁听庭审活动，推动国家工作人员旁听庭审活动常态化。活动中，洛阳市中级人民法院审理了一起行政诉讼案件，为60余名行政机关的执法人员上了一堂生动的依法行政“公开课”。

　　庭审中，诉辩双方经过陈述和答辩后，合议庭对案件的争议焦点进行了归纳，并围绕案件争议焦点展开审查。双方当事人围绕争议焦点进行举证、质证，充分发表了辩论意见。庭审最后，行政机关出庭负责人发表了出庭感言。

　　整个庭审过程严谨有序，旁听人员紧跟庭审节奏认真聆听，切身感受庭审的严肃、公正、公开，全面了解了庭审流程，对行政行为合法性审查以及行政机关负责人出庭应诉等问题也有了更加深刻的理解。

　　“旁听‘民告官’案件庭审，近距离感受了法律尊严和司法权威、熟悉了司法程序。”庭审结束后，大家纷纷表示，今后要进一步增强法治意识，强化法治观念，坚持尊法学法守法用法，主动学习并掌握本专业的相关法律规定，提高日常工作中依法行政的自觉性，规范工作流程，不断提升依法行政的能力和水平。（记者 申利超 文/图 通讯员 李玥玮）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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