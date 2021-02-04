洛阳农村“三变”改革怎么变？政策发布！

日前，洛阳市委农村工作领导小组出台《关于以“三变”改革为抓手激发乡村发展活力的实施方案》，通过推动以资源变资产、资金变股金、农民变股东为主要内容的“三变”改革，持续深化农村集体产权制度等各项改革，壮大村级集体经济，加快强村富民步伐，持续激发乡村振兴活力。

日前，洛阳市委农村工作领导小组出台《关于以“三变”改革为抓手激发乡村发展活力的实施方案》，通过推动以资源变资产、资金变股金、农民变股东为主要内容的“三变”改革，持续深化农村集体产权制度等各项改革，壮大村级集体经济，加快强村富民步伐，持续激发乡村振兴活力。

“三变”改革，核心在“变”，关键在厘清盘活乡村资源，促进资源要素高效配置，促进农村新型集体经济持续发展。今年，在2018年以来全面开展集体资产清产核资的基础上，全市又集中部署开展了“三清两建”专项行动，普遍核清了集体资产数量，明晰农村集体产权归属，完成了集体成员身份确认和股权量化，建立了村股份经济合作组织，规范了集体经济组织财务管理，为“三变”改革奠定了重要前提。

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针对“三变”改革的具体路径，《实施方案》进行细化明确：在推动资源变资产方面，重点探索将集体所有的资源要素和闲置的房屋、设备等作为入股资产，通过股份合作的形式进行开发经营，增加集体和农民收入。在推动资金变股金方面，在不改变资金使用性质及用途的前提下，把各级财政投入到农村的发展扶持类资金以及社会资金、金融资本作为村集体的股金，集中投入到经营主体形成股权，按股份比例分享收益，提高资金的使用效益，形成农民稳定增收的长效机制。在推动农民变股东方面，鼓励采取闲置土地入股、闲散资产入股、劳务入股等多种方式，使农民获得租金、挣到薪金、分到股金，使发展成果惠及广大农民，确保农民增收有保障、可持续。

土地是乡村振兴最宝贵的资源。在深化农村改革的大框架下，土地制度改革始终处于核心位置，也是实施乡村振兴的动力源泉所在。对此，《实施方案》特别提出，要积极推进“三块地”改革，通过完善农村承包地“三权分置”、探索实施农村集体经营性建设用地入市、推进农村宅基地改革以及开展全域土地综合整治试点等举措，推动农地规模经营和土地资产增值。

在目标和节点确定上，《实施方案》明确，在今年300个村试点开展“三变”改革的基础上，明年实现行政村“全覆盖”。到2023年，所有行政村集体经济收入在10万元以上，中心城区、环都市区、南部地区农业适度规模经营占比分别达到85%、70%、60%。到2025年，中心城区、环都市区、南部地区的行政村集体经济收入分别达到50万元、40万元、30万元，农村集体经济组织经营管理规范、作用发挥明显，农民财产性收入、经营性收入和工资性收入明显提高，城乡居民收入和生活水平差距持续缩小，农村经济社会更具发展活力。（记者 白云飞 文/图）