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科技创新赋能乡村振兴——访洛阳农林科学院党组书记、院长赵红艺
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.13 15:14

　　“创新是引领发展的第一动力。全面推进乡村振兴，离不开农业科技创新的赋能和支撑。”洛阳农林科学院党组书记、院长赵红艺在接受本报记者专访时表示，作为农林科研单位，洛阳农林科学院将深入贯彻省、市党代会精神，面向农业农村现代化主战场，大力弘扬科学家精神，切实增强科技服务“三农”的使命感、责任感，努力多出成果、多出人才，为实现乡村全面振兴作出更大贡献。

　　聚焦洛阳所需，建好科技创新“农林极”。全力打造国内领先的牡丹科研科技创新高地、抗旱小麦育种科技创新高地、楸树育种科技创新高地和黄河流域生态资源高效利用科技创新高地等“四个高地”，引领农林科技创新上台阶、提能级，持续强化“洛字号”新品种、新技术的源头供给能力。到2025年，力争培育新品种20个以上，推广新品种、新技术30个以上。

　　强化平台思维，打造服务“三农”的一流创新生态。深度对接神农种业实验室等高端创新平台，围绕洛阳旱作农业和特色乡村产业发展，优化力量布局，构筑创新生态，着力把特色做优、优势做强。深入开展与企业的“院企”共建、与各县区的“院地”共建、与职能部门的“院部”共建、与科研院所的“院院”共建、与农林高校的“院校”共建等“五个共建”，拓展交流合作，精准对接服务，加快成果转化。

　　全面深化改革，充分激发人才创新活力。完善科技评价机制，加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系，让成果权益分配闸门越开越大。用心培养、大力支持、大胆使用青年人才，摒弃重资历轻能力、重显绩轻潜力等不合理做法，促进更多青年人才脱颖而出。深入开展“农林科研助力乡贤”行动，结合“万人助万企”活动，选派专家组建科技服务团，帮助返乡创业乡贤和农林企业解难题、增效益。

　　赵红艺表示，今年是洛阳农林科学院建院80周年。站在新起点，开启新征程，洛阳农林科学院将不负重托，再接再厉，以解决洛阳“三农”发展科技问题为己任，遵循农业科技规律，深化体制机制改革，力争取得更多有分量的科研成果、培养更多优秀人才，真正把论文写在希望的田野上、写在农民群众喜悦的笑脸上。（记者 白云飞 通讯员 马克义）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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