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市人大常委会党组（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.16 08:30

　　昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

　　会议传达学习了党的十九届六中全会精神、习近平总书记近期重要讲话精神和省、市近期主要会议精神等，研究贯彻落实举措。与会人员结合学习感悟和工作实际，作了交流发言。

　　会议强调，要深入学习领会党的十九届六中全会精神，深刻认识党的百年奋斗重大成就和历史经验的重大意义，深刻认识党百年奋斗的初心使命，深刻认识新时代党的伟大成就，深刻认识党百年奋斗的宝贵历史经验，深刻认识以史为鉴、开创未来的重大要求，系统理解党的十九届六中全会的重要成果，准确把握《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》的重点内容，增强政治意识，提升政治能力，善于从政治上看问题，善于把握政治大局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。学习好、宣传好、贯彻好党的十九届六中全会精神，是市人大常委会党组和人大机关当前和今后一个时期的重要政治任务，党组成员要按照市委要求抓好先学深学，示范带动分管部门、所在基层党组织认真扎实开展学习，利用各种调研时机抓好宣传宣讲，切实提升宣传宣讲效果。要把贯彻落实党的十九届六中全会精神与深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示结合起来，与学习贯彻省、市党代会部署要求结合起来，深入开展党史学习教育，把落实全会精神转化为推动“建强副中心、形成增长极”的工作成效，不断在洛阳现代化建设新征程中贡献人大智慧、发挥人大作用。

　　会议还研究了其他事项。(记者 智慧 见习记者 谢娜娜 通讯员 何燕)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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