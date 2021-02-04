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今年年底前，洛阳所有共享助力车要配头盔
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.12 11:54

　　近日，针对共享单车“一车一牌”“一车一盔”落实不力等问题，洛阳市创建办、城市管理局、市场监管局、交警支队等部门联合约谈哈啰、青桔两家共享单车运营企业。洛报融媒记者从会上获悉，今年年底前，洛阳市区所有共享助力车要全部配备安全头盔。

　　当前，共享单车已融入城市生活，在促进城市交通微循环、解决市民出行“最后一公里”上作用积极，但也存在“重投放、轻管理”等问题。

　　约谈会上，洛阳市城市管理局有关负责人介绍，根据洛阳主城区常住人口数量、公共交通布局等因素测算，目前洛阳主城区共享单车投放上限为8万辆。按照工作部署，洛阳市今年探索共享单车“牌照准入”制度，要求市区所有共享助力车安装牌照，实现“一车一牌”。不过，城管、交警部门在检查中发现，部分共享助力车存在无牌、牌照丢失、污损问题。约谈要求，两家共享单车企业立即整改，在11月30日前完成牌照补换、清洁工作，确保“一车一牌”落实到位。

　　根据公安部“一盔一带”安全守护行动要求，骑乘摩托车、电动自行车必须佩戴安全头盔。约谈指出，两家企业共享助力车配备头盔工作推进缓慢，导致骑行用户人身安全难以保障。要求12月31日前，洛阳主城区范围内共享助力车要全部配备安全头盔，做到“一车一盔”，切实保障骑行用户安全。

　　约谈会上，哈啰、青桔洛阳区负责人表态，一定按照约谈要求节点，做好整改工作，保障洛阳市民出行安全和骑行体验。(记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 马向颖 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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