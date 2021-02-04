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上新了！《龙门石窟考古报告：东山万佛沟区》出版发行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.11 13:23

　　11日，记者从文物部门获悉，按照《中国石窟寺考古中长期计划(2021-2035年)》要求，《龙门石窟考古报告：东山万佛沟区》正式出版发行。

　　该书由龙门石窟研究院编著，共分三册，书中全面、客观、科学、系统地记录了龙门东山万佛沟石窟寺的各类遗迹，揭示了该区域窟龛及造像的营建多在武周至唐玄宗时期，个别至唐德宗贞元年间，此后的唐宋之间陆续有官宦文人的观游活动并刊刻文字记录等内容。

　　书中提到，这一区域的窟龛造像，在规划选址、崖面分布、形制功能、布局组合及造像题材等方面具有其鲜明特征和独特之处，为学术界以全新的视角审视万佛沟区石窟寺院的内涵提供了研究材料，对深入研究龙门的唐代盛期洞窟乃至全国的唐代石窟，具有重要的学术价值。

　　国家文物局印发的《中国石窟寺考古中长期计划(2021—2035年)》提到，要加快石窟寺考古研究成果转化，传承弘扬中华优秀传统文化，实施石窟寺报告出版工程，有序推进全国重要石窟寺考古报告出版任务。

　　在石窟寺考古报告编写和出版工程中，对龙门石窟考古报告系列的出版发行设定了“时间表”——

　　2022年前，出版《龙门石窟考古报告：东山万佛沟区》。

　　2025年前，出版《龙门香山寺遗址考古发掘报告(2016-2020年)》《龙门石窟考古报告：看经寺及以北区》《龙门石窟考古报告：宾阳中洞》《龙门石窟考古报告：古阳洞》。

　　2035年前，完成西山潜溪寺及以北区、宾阳三洞区、敬善寺至摩崖三佛区、万佛洞区、莲花洞区等5个片区考古报告。

　　目前，后续考古报告编写任务正加紧推进。(记者 智慧 通讯员 吕林 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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