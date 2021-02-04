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洛阳“万人助万企”活动成效显著 办结企业反映问题3775个
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.10 17:51

　　记者从日前召开的相关会议上获悉，洛阳市“万人助万企”活动成效显著，目前已办结企业反映问题3775个。

　　洛阳市委、市政府高度重视“万人助万企”工作，动员全市上下牢固树立“服务企业就是服务大局”观念，全力以赴帮助企业解难题、办实事。活动开展以来，洛阳市34名市级领导躬身入局，带头联系分包198家重点企业，1252名干部包联1632家重点企业，营造了重视产业、重视企业、重视企业家的浓厚氛围。

　　活动中，洛阳市不断强化“13710”工作制度，先后完善了组织领导、分包联企、专班服务、问题办理、督促督办、考评奖惩等6项机制，聚焦企业反映问题收集和办理，市县(区)联动建立“两库一台账”(助企干部库、重点企业库、问题台账)、“1+2”包联企业制度和问题办理“四单制”(列单、领单、办单、清单)，确保了企业问题随时上报、办理进度实时监测、办理结果及时反馈。

　　活动开展以来，洛阳市先后出台了工业“标准地”出让细则、“三大改造”实施方案、高成长性企业提质倍增发展实施方案、金融支持新政等23项助企政策和措施，抽调专人集中开展了16场政策宣讲活动；市级层面成立16个工作督导组、制定考核方案，“一对一”分包县区开展服务督导，及时回访核查助企成效，企业反映问题办结率和企业满意率不断提高。

　　洛阳市坚持把提高工业运行效益、加快企业转型升级作为提升助企成效的关键指标，全力做好重点企业煤、电、油、气等要素保障。今年前三季度，洛阳市60家重点企业产值同比增长29.9%，全市39个行业大类中23个实现利润增长，规上工业利润总额达226.7亿元，同比增长76.9%。新一轮“三大改造”完成投资275.4亿元，带动高技术制造业、六大高成长性制造业同比增长26.9%、9.1%。

　　目前，洛阳市共收集企业反映问题4366个，已办结3775个，办结率为84.5%。其中，交办县(区)问题3467个，已办结3066个；交办市直各单位办理问题899个，已办结709个。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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