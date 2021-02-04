建美绿水青山 做大金山银山——访市林业局党组书记、局长罗宏伟

“河南林业看‘三阳，‘三阳’之中数洛阳。”作为林业生态大市，我市拥有林地面积1278万亩，森林覆盖率达45.5%，分别高于全国、全省22个百分点和20个百分点。市林业局党组书记、局长罗宏伟在接受采访时表示，要深入贯彻落实市第十二次党代会精神，当好生态建设的主力军、绿水青山的建设者、金山银山的转化者，努力把绿水青山建得更美、把金山银山做得更大，让绿色生态成为重振洛阳辉煌的亮丽底色和重要发展资源。

“河南林业看‘三阳，‘三阳’之中数洛阳。”作为林业生态大市，我市拥有林地面积1278万亩，森林覆盖率达45.5%，分别高于全国、全省22个百分点和20个百分点。市林业局党组书记、局长罗宏伟在接受采访时表示，要深入贯彻落实市第十二次党代会精神，当好生态建设的主力军、绿水青山的建设者、金山银山的转化者，努力把绿水青山建得更美、把金山银山做得更大，让绿色生态成为重振洛阳辉煌的亮丽底色和重要发展资源。

高标准实施国土绿化，筑牢生态屏障。聚焦黄河流域生态保护和高质量发展，持续推进林业生态建设，以南部四县生态涵养带、沿黄生态带建设为抓手，着力开展荒山困难地造林和森林抚育，不断提高森林覆盖率，优化林分结构，提升森林质量，助力建好“中原水塔”。“十四五”期间，全市将采取人工造林、封山育林、飞播造林相结合的方式，规划实施造林绿化70万亩、森林抚育80万亩，不断筑牢全市生态屏障。

打好“国花牡丹”牌，加快推动林业产业发展。以塑造“国花牡丹”品牌为引领，强力推进牡丹一、二、三产融合发展，高标准建设提升牡丹观赏园，稳定油用牡丹种植面积，建强龙头企业，加强科技支撑，夯实产业基础，持续叫响“洛阳牡丹甲天下”品牌。至2025年，努力建成牡丹观赏中心、科研创新中心、产业融合示范中心。围绕乡村振兴，大力发展特色经济林、苗木花卉等林业产业，加快培育生态旅游、森林康养等新业态，着力把丰富的林业生态资源转化为乡村振兴的发展资本。

加大森林资源保护力度，提升林业生态保护和系统治理水平。建立健全森林资源保护机制，以自然保护地为载体，对森林、湿地等重要的自然生态系统实施长期保护。加快推进林长制，加强森林资源管理，守护好古树名木，加快构建现代林业治理体系。加强生物多样性生态红线管控，加强对野生动植物的动态监测和保护管理，努力实现人与自然和谐共生。

罗宏伟表示，当前和今后一个时期，全市林业系统将锚定生态强市建设目标，坚持生态优先、绿色发展，不断推进林业生态建设高质量发展，让河洛大地天更蓝、地更绿、水更清、环境更美好。（记者 白云飞 通讯员 戴喆）