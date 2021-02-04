千年老街有了“代言人”

昨日上午，在瀍河区北窑街道金家街社区党群服务中心，金家街社区党委书记曹木来将一张“勒马听风街宣传大使”聘书颁给了38岁的辖区居民孙志钢。

昨日上午，在瀍河区北窑街道金家街社区党群服务中心，金家街社区党委书记曹木来将一张“勒马听风街宣传大使”聘书颁给了38岁的辖区居民孙志钢。今后，这名“80后”汤馆老板的肩上多了一份“沉甸甸”的责任——创作更多讲述洛阳老街故事、宣传河洛文化的好作品。据了解，这是我市首次聘请市民为城市道路“代言”。

孙志钢从小在勒马听风街长大，不仅是一名汤馆老板，还是一名热爱传统曲艺的“文艺青年”。他在熬汤、卖汤之余，经常在店里用三弦伴奏唱一些曲儿。时间一长，“会弹三弦的老板”成了汤馆的一大特色，慕名而来听曲儿、喝汤的人越来越多。

有一次，一名家住老城的汤客把自己的童年记忆写成歌词交给了孙志钢，让他用洛阳话即兴弹唱。没想到，“文峰塔顶晃过铃儿”“四眼井边学写字儿”等歌词配上悠扬的洛阳小调曲，竟产生了奇妙的“化学反应”，让人仿佛一下子穿越到了老洛阳城里。汤客们的赞扬极大地鼓舞了孙志钢，从那时起，他产生了一个想法——用弹唱的方式讲述洛阳城市记忆、宣传河洛文化。

从“勒马听风街的记忆”到“逢五逢六塔西赶会”，从“最美瀍河”到“如今生活甜如蜜”……孙志钢的每个作品，都坚持用洛阳话唱洛阳的历史与变迁。因为喜欢看抖音，他还把作品发布在自己的抖音账号里，这些作品得到众多网友认可，让他迅速“圈粉”，仅半年时间就“增粉”3万多名。其中，就有瀍河区北窑街道党工委负责人王宾。

“第一次在抖音上看到孙志钢，我就感觉他是我们要找的人。”王宾说，北窑街道辖区内有勒马听风街、夹马营路、乐善街等不少富有历史文化底蕴的老街。他在调研时发现，很多老人对所住街道的历史如数家珍，但年轻群体对老街历史的知晓度并不高。为此，北窑街道多次开会研讨如何保护老街文化，最终决定在老街居民中聘请一名青年为“宣传大使”，通过青年视角宣传老街文化。

“勒马听风街有千年历史，是北窑街道辖区最有代表性的老街。”王宾说，在商讨“宣传大使”人选时，他向众人推荐了孙志钢，得到了一致赞同。

我市社会学者安锋认为，老街是城市记忆、城市文化的一部分，北窑街道为勒马听风街聘请“宣传大使”，是活化老街的新尝试，有利于在城市规划和开发的过程中，让一个地方的微观历史、微观文化得到延续。(记者 刘嘉仪 通讯员 王少峰 王春喜)