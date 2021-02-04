洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

千年老街有了“代言人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.09 08:30

　　昨日上午，在瀍河区北窑街道金家街社区党群服务中心，金家街社区党委书记曹木来将一张“勒马听风街宣传大使”聘书颁给了38岁的辖区居民孙志钢。今后，这名“80后”汤馆老板的肩上多了一份“沉甸甸”的责任——创作更多讲述洛阳老街故事、宣传河洛文化的好作品。据了解，这是我市首次聘请市民为城市道路“代言”。

　　孙志钢从小在勒马听风街长大，不仅是一名汤馆老板，还是一名热爱传统曲艺的“文艺青年”。他在熬汤、卖汤之余，经常在店里用三弦伴奏唱一些曲儿。时间一长，“会弹三弦的老板”成了汤馆的一大特色，慕名而来听曲儿、喝汤的人越来越多。

　　有一次，一名家住老城的汤客把自己的童年记忆写成歌词交给了孙志钢，让他用洛阳话即兴弹唱。没想到，“文峰塔顶晃过铃儿”“四眼井边学写字儿”等歌词配上悠扬的洛阳小调曲，竟产生了奇妙的“化学反应”，让人仿佛一下子穿越到了老洛阳城里。汤客们的赞扬极大地鼓舞了孙志钢，从那时起，他产生了一个想法——用弹唱的方式讲述洛阳城市记忆、宣传河洛文化。

　　从“勒马听风街的记忆”到“逢五逢六塔西赶会”，从“最美瀍河”到“如今生活甜如蜜”……孙志钢的每个作品，都坚持用洛阳话唱洛阳的历史与变迁。因为喜欢看抖音，他还把作品发布在自己的抖音账号里，这些作品得到众多网友认可，让他迅速“圈粉”，仅半年时间就“增粉”3万多名。其中，就有瀍河区北窑街道党工委负责人王宾。

　　“第一次在抖音上看到孙志钢，我就感觉他是我们要找的人。”王宾说，北窑街道辖区内有勒马听风街、夹马营路、乐善街等不少富有历史文化底蕴的老街。他在调研时发现，很多老人对所住街道的历史如数家珍，但年轻群体对老街历史的知晓度并不高。为此，北窑街道多次开会研讨如何保护老街文化，最终决定在老街居民中聘请一名青年为“宣传大使”，通过青年视角宣传老街文化。

　　“勒马听风街有千年历史，是北窑街道辖区最有代表性的老街。”王宾说，在商讨“宣传大使”人选时，他向众人推荐了孙志钢，得到了一致赞同。

　　我市社会学者安锋认为，老街是城市记忆、城市文化的一部分，北窑街道为勒马听风街聘请“宣传大使”，是活化老街的新尝试，有利于在城市规划和开发的过程中，让一个地方的微观历史、微观文化得到延续。(记者 刘嘉仪 通讯员 王少峰 王春喜)
[ 责任编辑：唐好优 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他头痛、左侧面神经痛，竟是这种病悄然复发
  • ·头脑昏沉、眼前发黑 感觉自己很危险……
  • ·酒桌上，接着喝！ 病房里，你也在？
    		•
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
    徒步偃师柏峪沟 人在画中游
        说起赏红叶，您的脑海中定会蹦出木札岭、白云山、老君山等景区的名字。
  • ·深山藏古村 名叫上徐马
  • ·青砖青瓦有故事 景区周边有美食
  • ·赏秋、健身、遛娃、休闲……这个宝藏地儿，就在洛河边儿
    		•
    		 
    新闻排行
  • 免费开放！洛阳市民又多一处休闲好去...
  • 洛阳地铁2号线车辆已组装完成15列【组...
  • 嵩县通报2名密接人员行动轨迹
  • 祝贺！清洛基地首席科学家雒建斌院士...
  • 青年看洛阳：为枢纽功能点赞
  • 供热如何转供改直供？您想了解的问题...
  • 江凌与省文旅集团筹备组组长吴孟铎举...
  • 网友询问骑行如何经过李屯特大桥？洛...
  • 江凌看望慰问全国道德模范李俊贤院士
  • 洛阳市涉粮问题专项巡察工作启动
    		•
    百姓呼声
    洛阳机场新增哪些换季航班？官方回应
    洛阳市中医院伊滨院区的最新建设进展
    精彩图片
    立冬首日 洛阳冬景迷人...
    洛阳市3-11岁人群开始...
    立冬节气 寒潮来袭【多...
    美成仙境！洛阳白云山...
    精彩热帖

    走近秋色

    牧归

    从政坊初冬美景

    黑天鹅秀恩爱
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605