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暖心！洛阳市瀍河区向群众免费发放50吨新鲜蔬菜【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.11.05 19:11

 

　　“在家门口就能领到免费的新鲜蔬菜，心里感到很温暖！”5日上午，在瀍河区旭升社区，居民李大娘领到爱心蔬菜后高兴地说。

　　近日气温骤降，为保障辖区困难群众温暖过冬，瀍河区结合“十百千万·群众大走访”活动，联合通河农贸市场，将50吨价值20余万元的新鲜蔬菜送入居民手中，为他们解决生活中的实际困难。

　　当日上午，5辆满载爱心蔬菜的车辆缓缓驶出通河农贸市场，分别前往瀍河区部分街道，为社区的困难群众、老党员、低保户等送去新鲜蔬菜。

　　在杨文街道十里铺社区、五股路街道含嘉仓社区、东关街道新街社区、瀍河乡旭升社区、华林街道华新社区的蔬菜发放现场，社区的工作人员和志愿者们从车上搬运白萝卜、冬瓜、南瓜、大白菜等爱心蔬菜，有条不紊地发放给人民群众。困难群众、老党员等只需要带上身份证和相关证件就可以领取一袋时令蔬菜。

　　“送蔬菜虽然不是送大礼，但对于困难群体来说，这的确是实实在在的关爱，我们尽己所能为人民群众办实事，办好事，帮助他们解决生活中的实际困难。”瀍河区相关负责人说。

　　据介绍，瀍河区将陆续推出“平价菜进社区”活动，减少中间环节，打通“批发商——市民”最后一公里，实实在在将便民惠民做到老百姓的心坎上，提升居民群众的幸福感。(记者 刘嘉仪 通讯员 许红丽 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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